Řidič Mercedesu vyjel z dálnice a narazil do žlabu, musel pro něj vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič Mercedesu vyjel z dálnice a narazil do žlabu, musel pro něj vrtulník
Obrovský úspěch pro Západočeskou univerzitu v Plzni, a především pro Lenku Starkovou. Stala se vůbec první...
Zabralo to rok. Ze zpustlé ruiny na Svojších se opět stalo lákadlo, za kterým jezdí milovníci Šumavy. Kapli...
Sobotní odpoledne se na plzeňských silnicích stalo tragickým. Motorkářka mířila po silnici II/191 na jihu...
Nový úsek cyklostezky propojí Dolní Vlkýš se stávající sítí v údolí Mže. Trasa povede ke komunikaci z...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →