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Průtah Libercem mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se otevře už v sobotu

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O týden dříve, než plánovalo, otevře Ředitelství silnic a dálnic silnici I/35 v Liberci v úseku mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou. Zprovozní ji v sobotu 14. listopadu odpoledne. Oprava za víc než 100 milionů trvala zhruba čtyři měsíce. Dvě krátké dokončovací etapy plánuje ŘSD na jaro 2027.
Průtah Libercem mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se otevře už v sobotu

Průtah Libercem mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se otevře už v sobotu

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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