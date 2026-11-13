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Obchvat Svoru za půl miliardy se otevírá. Dlouhá uzavírka končí

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Dennívýzva
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Po dvou letech otevírá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obchvat Svoru na silnici I/9. Stavba necelé dva kilometry dlouhého úseku přinesla dlouhou uzavírku a vyšla na více než půl miliardy korun.
Obchvat Svoru za půl miliardy se otevírá. Dlouhá uzavírka končí

Obchvat Svoru za půl miliardy se otevírá. Dlouhá uzavírka končí

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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