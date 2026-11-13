Obchvat Svoru za půl miliardy se otevírá. Dlouhá uzavírka končí

„Necelé dva kilometry nové silnice, ale pro Svor a jeho obyvatele obrovská změna. Tranzitní doprava už nebude projíždět mezi domy a místní si oddechnou od hluku i výfukových plynů. Řidičům obchvat přinese plynulejší cestu do Šluknovského výběžku, obyvatelům klidnější a bezpečnější obec. Děkuji obyvatelům i řidičům za trpělivost během stavebních prací a objížděk,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD), který se slavnostního otevření zúčastnil přímo na místě.
Obchvat navazuje na čtyřproudový již otevřený úsek I/9 z Nového Boru do Svoru. Podle posledního sčítání dopravy projede místem denně 13 tisíc aut.
Jde o dvoupruhovou silnici, ve stoupání směrem na Rumburk vznikl třetí, téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Trasa překonává převýšení 100 metrů. Součástí stavby je také sedm mostů, z toho i jeden podchod pro pěší a jeden pro zvířata, dále také 156 metrů dlouhá protihluková stěna. Upravená je nově i okružní křižovatka silnic I/9 a I/13 a napojení obce Svor. Násypy jsou v nejvyšším místě 12,5 metru nad okolním terénem.
„Stavba je v geologicky složitém území na rozhraní Lužických hor a Ralské pahorkatiny. Zhotovitel tak musel odtěžit nevhodné materiály, také dodatečně sanovat zemní těleso. Silnice I/9 vedla dosud z křižovatky se silnicí I/13 směrem na Rumburk průtahem přes Svor a jezdilo se tak přes zastavěnou část obce. Obchvat tak odvádí veškerou tranzitní dopravu ze Svoru,” řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle něj jde o další ze staveb, jimiž se zlepší situace na silnici I/9. „V létě roku 2024 jsme zprovoznili čtyřpruh z Nového Boru do Svoru, letos v červnu jsme otevřeli 1,5 kilometru dlouhý úsek přeložky silnice I/9, která je součástí obchvatu České Lípy, kde zároveň intenzivně připravujeme jeho dokončení. A od letošního jara rozšiřujeme mimoúrovňovou křižovatku Okrouhlá,“ dodal.
Obchvat začíná na nově pětiramenné okružní křižovatce o průměru 80 metrů, která vznikla v rámci jiné stavby. Tvoří jej dvoupruhová silnice doplněná o třetí pruh ve stoupání. Maximální podélný sklon dosahuje 7,5 procenta v délce 948 metrů.
Projekt zahrnoval rovněž přeložky inženýrských sítí a stávajících cest, včetně úpravy silnice I/13 v místě napojení, místních komunikací, polní cesty a přístupu ke hřbitovu. Stávající silnice I/9 bude sloužit místní dopravě. Na jižním konci byla napojena na okružní křižovatku Svor a na severním konci se propojí se silnicí III/26842 do Rousínova. Stavbaři také upravili autobusové zastávky ve směru na Nový Bor včetně přístupového chodníku. Ve Svoru vznikl rovněž nový podchod pro pěší.
Technicky náročná stavba začala na podzim roku 2024. Stavělo se na území CHKO Lužické hory a ve složitých geologických i hydrogeologických podmínkách.
„V některých místech jsme narazili na prameniště a výrazné zavodnění podloží, které bylo nutné řešit odvodněním a sanací. Na části území byly navíc již v minulosti evidovány sesuvy. Oblast je dlouhodobě geotechnicky sledována, a museli jsme proto věnovat zvýšenou pozornost stabilitě zemních těles,“ vysvětlil Milan Jiránek, projektový manažer společnosti COLAS CZ. Výstavba vyšla na 549,5 milionů korun. Přesná délka nového úseku je 1864 metrů.