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Rumunští podvodníci se objevili v Liberci. Vybírají na postižené

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V Liberci se po nějaké době opět objevili rumunští podvodníci. Redakci na jejich přítomnost upozornil jeden ze čtenářů. Jejich postup je stále stejný, předstírají, že jsou hluchoněmí a vybírají peníze do sbírky na postižené.
Rumunští podvodníci se objevili v Liberci. Vybírají na postižené

Rumunští podvodníci se objevili v Liberci. Vybírají na postižené

Zdroj: Čtenář Drbny
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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