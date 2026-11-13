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Potravinová banka v Liberci se připravuje na sobotní sbírku, regály jsou prázdné

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Potravinová banka v Liberci se připravuje na sobotní sbírku, její regály zejí prázdnotou. Zbývá paleta těstovin, kdyby se denně nesvážely čerstvé potraviny jako pečivo, ovoce a zelenina či mléčné výrobky s končícím datem spotřeby ze supermarketů, neměla by už banka potřebným lidem co nabídnout.
Potravinová banka v Liberci se připravuje na sobotní sbírku, regály jsou prázdné

Potravinová banka v Liberci se připravuje na sobotní sbírku, regály jsou prázdné

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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