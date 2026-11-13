Potravinová banka v Liberci se připravuje na sobotní sbírku, regály jsou prázdné

Potřeba pomoci roste, řekl dnes ČTK ředitel banky Josef Vlček. Doufá, že se podaří sklady naplnit alespoň jako loni, kdy podzimní kolo sbírky zajistilo přes 32 tun potravin a drogerie.
„Potřebujete všechno, čeho je vždycky nejmíň, ale je o to největší zájem, jako jsou masové konzervy, zeleninové konzervy, hotová jídla a polévky, trvanlivé mléko a takové ty základní věci jako je mouka, rýže, těstoviny, luštěniny,“ vyjmenoval Vlček. Potřeba je také třeba olej nebo dětská výživa, potravinové banky ale uvítají i drogistické zboží pro děti i dospělé jako kartáčky a pasty na zuby, šampony, sprchové gely a podobně.
V Libereckém kraji najdou lidé v sobotu dobrovolníky potravinové banky v zelených zástěrách na 23 místech, většinou ve velkých supermarketech. „I tam, kde naši lidé nebudou, bude ale možné potraviny a hygienické potřeby darovat, třeba v Kauflandech to zajišťují jejich brigádníci, jinde budou připravené koše, kde bude možné dary odložit,“ řekl Vlček. V neděli bude sbírka pokračovat v obchodech Makro. „A samozřejmě probíhá sbírka i on-line až do 24. listopadu přes e-shopy Tesco, Košík, Rohlík a drogerie Teta a dm,“ dodal.
Do konce října už liberecká potravinová banka získala a rozdělila téměř 620 tun zboží. „Za celý loňský rok jsme skončili na nějakých 659 tunách, takže počítám, že se letos dostaneme na nějakých 800 tun,“ doplnil ředitel banky. Daří se podle něj rozšiřovat spolupráci se supermarkety, kde pochopili, že je lepší zboží, kterému končí trvanlivost, darovat, než se starat o jeho likvidaci. Díky tomu se daří získat i zbytky sýrů, uzenin a podobně, které lidé z potravinové banky svážejí a ještě tentýž den distribuují k lidem a do organizací, kde je spotřebují.
Potravinová banka v Liberci funguje od poloviny roku 2012, byla čtvrtou, která v zemi vznikla. V loňském roce získala 659 tun potravin a drogerie, to je o 12 procent víc než v předcházejícím roce. Téměř 90 procent z toho tvořily čerstvé potraviny, které se daří získávat z obchodních řetězců, ale také od výrobců. V jarním a podzimním kole potravinové sbírky darovali lidé bance téměř 56 tun zboží. „Podpořili jsme 228.827 osob, z potravin, které jsme předali, se uvařilo 235.306 porcí jídla a rozdalo se 40.192 potravinových balíčků,“ dodal ředitel liberecké potravinové banky.