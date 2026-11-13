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Neviděli jste tuto ženu? Ztratila se v Liberci, pátrá po ní policie i rodina

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Dennívýzva
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Po 73leté Václavě Forstové z Liberce pátrá od čtvrtečního večera rodina, policie a během noci se přidaly i desítky dobrovolníků. Žena byla naposledy viděna v okolí svého bydliště v blízkosti muzea, na sobě má zelenou nebo žlutou bundu. Pokud ji zahlédnete, ihned kontaktujte policii na lince 158.
Neviděli jste tuto ženu? Ztratila se v Liberci, pátrá po ní policie i rodina

Neviděli jste tuto ženu? Ztratila se v Liberci, pátrá po ní policie i rodina

Zdroj: Archiv rodiny
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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