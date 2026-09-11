Stres společně s vysokým tlakem ohrožují zdraví srdce. Kardiolog doporučuje 5minutový postup na zkrocení kortizolu

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Stres společně s vysokým tlakem ohrožují zdraví srdce. Kardiolog doporučuje 5minutový postup na zkrocení kortizoluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stres je běžnou součástí života každého člověka a může mít zásadní vliv na vaše zdraví. Jedním z projevů stresu je například zvýšený krevní tlak.
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Zdroj: Fotografie: Woonjiawei / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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