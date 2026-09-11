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Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh

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Komáří pohár (Mosquito Bowl) je filmovou adaptací knihy Buzze Bissingera z roku 2022, která vypráví skutečný příběh čtyř mladých hráčů amerického fotbalu, kteří po útoku na Pearl Harbor narukují k námořnictvu a účastní se brutálního výsadku na tichomořském ostrově Okinawa. Snímek v režii Petera Berga a podle scénáře Marka L. Smithe, kteří stojí za drsnou sérií Kdysi dávno v Americe, pošle Netflix před listopadovou streamovací premiérou také do amerických kin. První trailer dá svou intenzitou vzpomenout i na slavný seriál Pacifik a flashbacky ze sportovního okruhu za znění poetického monologu prolíná s ústředním pověstným zápasem a s drastickými válečnými výjevy.
Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh

Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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