Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh

„Po útoku na Pearl Harbor čtyři největší hvězdy amerického univerzitního fotbalu odložily svou slávu stranou a narukovaly k námořní pěchotě,“ uvádí oficiální synopse filmu. „Když se připravují na brutální invazi na Okinawu, nastoupí k legendárnímu zápasu, v němž se proti sobě postaví někteří z nejlepších hráčů historie – zápasu, který bude pro mnohé z nich posledním, který kdy odehrají.“ Tento „legendární“ match se přitom reálně odehrál na Štědrý den 1944 na Guadalcanalu, několik měsíců před invazí, a dvě jednotky americké námořní pěchoty plné bývalých univerzitních fotbalových hvězd si v něm proti sobě zahrály před nasazením na Okinawě. Z 65 účastníků jich 15 později v těchto bojích padlo.
Bergův snímek, jímž se velmi dobrý (Na život a na smrt, Království) akční režisér se slabšími chvilkami (prostoduše zábavná Bitevní loď) vrátil za kameru celovečerního projektu po šesti letech (od netflixovské krimi Spravedlnost podle Spencera), má tedy ve svém dominantním válečném žánru poměrně neotřelé sportovní jádro. Zatímco válka v Pacifiku byla na stříbrných plátnech i v televizi několikrát relativně dobře zmapovaná, a to i z „druhé“ japonské strany, zdejší titulní událost je v dějepise samozřejmě upozaděná. Kdo by se také divil, že. Také trailer koneckonců prostřihává honění za mičudou s hrůzostrašným bojovým nasazením, na které – jak jedna z postav poznamenává – vás žádný trénink nikdy dostatečně nepřipraví.
Tvůrci Kdysi dávno v Americe, tedy oblíbené série Netflixu z bezútěšných dob migrace a válek nejen s původními obyvateli, se zjevně opět spustili do válečné řeže rovnou po hlavě. Mark L. Smith, jenž se podepsal také pod scénář aktuálního postapo propadáku Vzhlížet ke hvězdám, sice napsal nějaký ten existenciální monolog, a také Peter Berg si dle ukázky trochu hrál na Terrence Malicka (Tenká červená linie), ale hlavním důvodem k limitovanému nasazení do kin bude bezpochyby třeskutá akce. To víceméně potvrdil i herec Nicholas Galitzine, podle nějž Berg od herců vyžadoval obětavost s minimálním využitím dublérů. „Výbuchy pár desítek centimetrů od obličeje, hořící stromy, plameny, které se nás místy skutečně dotýkaly, zvuky války z bezprostřední blízkosti – nic tak intenzivního a pohlcujícího jsem během své kariéry ještě nezažil.“
Materiál takřka postrádá živé barvy, což je možná záměr, který šel vypozorovat už v Kdysi dávno v Americe. Loňskou sérii si ale diváci pro její bezútěšnost a krutost oblíbili a dá se očekávat, že i zdejší bojové scény nás zarazí do sedaček – i kdyby v součtu byly jen menší výplní ke sportovnímu dramatu o dospívání s tragickou válečnou tečkou. Reálné univerzitní hráče a vojáky Johna McLaughryho, Boba Baumana, Tonyho Butkoviche a Davida Schreinera ztvárňují Nicholas Galitzine z Vládců vesmíru, Bill Skarsgård alias klaun Pennywise, syn Jacka Nicholsona Ray Nicholson a Tom Francis (Jay Kelly). Peter Berg si zahrál generála Simona Bolivara Bucknera mladšího, což pro něj není žádná novinka – objevil se ve většině svých filmů, v thrilleru Collateral nebo v seriálech Hráči a Nemocnice Chicago Hope.
U nás Komáří pohár debutuje na Netflixu 25. listopadu, do té doby si můžete prohlédnout žebříček nejlepších válečných filmů podle databáze Kinoboxu.
zdroje: Tudum, People