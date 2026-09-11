Seniorovi bude v roce 2027 přesně 85 let. Navržené zvýšení penze je jiné než běžná valorizace

V současnosti se procentní výměra důchodu automaticky zvyšuje o 1 000 korun měsíčně při dosažení 85 let a následně o 2 000 korun při dosažení 100 let. Novela schválená vládou tento systém mění. Od roku 2027 má důchod růst o 500 korun při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o dalších 1 000 korun ve 100 letech. Nejde přitom o jednorázovou dávku. Částka se trvale připočítává k procentní výměře důchodu. Změna má podle návrhu začít platit od 1. ledna 2027.
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Člověk, kterému bude 85 let, má zvláštní režim
Senior narozený v roce 1942 už hranici 80 let překročil před účinností navrhovaných pravidel. Novela proto obsahuje přechodná ustanovení, aby o první zvýšení nepřišel. Pokud návrh projde legislativním procesem v nynější podobě, od ledna 2027 se mu důchod zvýší o 500 korun právě kvůli tomu, že už překročil věk 80 let. Jakmile během roku oslaví 85. narozeniny, přibude mu dalších 500 korun měsíčně. Celkové zvýšení důchodu navázané na dosažený věk tak po jeho 85. narozeninách dosáhne 1 000 korun měsíčně.
Nejde o běžnou lednovou valorizaci
Toto zvýšení je potřeba oddělit od pravidelné valorizace důchodů, která se provádí na začátku roku a týká se důchodců obecně. Podle aktuálního návrhu parametrů pro rok 2027 má základní výměra důchodu vzrůst na 5 200 korun, tedy o 300 korun. Navržené zvýšení spojené s věkem funguje nezávisle na této valorizaci. Seniorovi, kterému bude v roce 2027 právě 85 let, se tak při splnění navržených podmínek mohou během jednoho roku promítnout do penze jak změny z lednové valorizace, tak samostatné věkové navýšení. Samotná pravidla pro rok 2027 však zatím nejsou definitivní, protože oba návrhy musí dokončit legislativní proces.
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O zvýšení nebude nutné žádat
Navýšení podle věku má probíhat automaticky. Důchodce tedy nebude muset podávat žádost na České správě sociálního zabezpečení. Při dosažení příslušné věkové hranice se vyšší procentní výměra přizná z moci úřední. U lidí, kterých se na začátku roku 2027 dotknou přechodná pravidla, má být úprava provedena společně s lednovým zvýšením důchodu a důchodce následně dostane písemné oznámení.
MPSV.cz, Finance.cz, Zákonyprolidi.cz