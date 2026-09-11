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Seniorovi bude v roce 2027 přesně 85 let. Navržené zvýšení penze je jiné než běžná valorizace

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Lidé, kteří v roce 2027 oslaví 85. narozeniny, mohou patřit mezi důchodce, kterým se penze zvýší nejen při pravidelné lednové valorizaci. Vládní novela počítá s novým systémem navyšování důchodů podle dosaženého věku. U člověka, kterému bude příští rok právě 85 let, je přitom důležité přechodné pravidlo.
U člověka, kterému bude příští rok právě 85 let, je přitom důležité přechodné pravidlo.

U člověka, kterému bude příští rok právě 85 let, je přitom důležité přechodné pravidlo.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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