Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu

„Co vás vedlo ke zlevnění, že jste nepočkali na to, až skončí prázdniny, až se lidé vrátí z prázdnin, až prostě nastartují ten obvyklý život a třeba se zamyslí nad tím, jestli v novém parkovacím domě nechtějí parkovat? Snížení nájemného znamená, že si parkovací dům nevydělá ani na vlastní správu,“ konstatoval na zastupitelstvu bývalý plzeňský primátor Pavel Šindelář (ODS).
Původní cenu v parkovacím domě Atom město určilo na základě ceny v parkovacím domě Rychtářka v centru Plzně a také cen z ostatních parkovacích domů, které vlastní. Na sídlišti Lochotín je ale situace jiná. Fungují tam také soukromé parkovací domy.
„My jsme si ty konkurenční ceny na Lochotíně zmapovali a domnívali jsme se, že s naší cenou 2500 Kč za místo a měsíc můžeme obstát. Prvotní zájem byl takový, že se přihlásilo kolem 50 zájemců o dlouhodobé stání. Konkurenti na Lochotíně na to nějakým způsobem zareagovali a svoji cenu mírně upravili. Bohužel celá řada lidí od parkování v Atomu odstoupila. Pouze 16 lidí uzavřelo dlouhodobé předplatné,“ uvedl Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora pro dopravu.
[clanek:898647]
V důsledku toho se město rozhodlo přizpůsobit aktuální poptávce a cenu snížilo, aby se podařilo nový parkovací dům co nejvíce naplnit. „Domníval jsem se, že nebudeme muset být takhle naléhaví a budeme moct třeba počkat se snížením ceny do podzimu. Ale to, jak se ta situace vyvíjela, jak ti lidé od smluv ustupovali, tak to mě prostě přinutilo k tomu konat celkem rychle,“ řekl Tolar. Zdůraznil, že parkovací dům není výdělečný podnik. „Přesto jsem rád, že jsme ho postavili právě na Lochotíně, kde je obecný nedostatek parkovacích míst.“
Pro město je to podle slov náměstka pro dopravu poučení, že parkovací dům má smysl stavět ve chvíli, kdy je v jeho okolí zavedena rezidenční zóna nebo nějaký režim zpoplatnění. To se v budoucnu očekává i pro oblast na Lochotíně. „Prostě jste šli do akce a nepočítali jste s tím, kde ten parkovací dům stavíte. Nepočítali jste s tím, že když dáte část toho parkovacího domu zdarma, že lidi přirozeně budou preferovat nejprve parkování zdarma, dokud jim nezbyde nějaká jiná možnost. Nepřipravili jste se na to, že v okolí jsou stovky parkovacích míst, ať už legálních, nebo pololegálních. Tak to prostě na sídlišti funguje,“ kritizoval kroky města zastupitel Šindelář.
„Nechtěli jsme přihlížet tomu, že máme parkovací dům poloprázdný. Proto jsme udělali rychlé opatření. Zafungovalo to, lidé na novou cenu zareagovali a dnes už tam máme zase 50 skutečně podepsaných rezervací a smluv. Takže ten parkovací dům bude fungovat tak, jak má, a snad to přinese i nějaké uvolnění do okolních ulic,“ dodal náměstek primátora Aleš Tolar.