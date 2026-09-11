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Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis

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Tarantule má jednu obrovskou nevýhodu: vypadá přesně tak, jak si člověk představuje zvíře, které by mělo v noci vylézt ze skříně a způsobit okamžité sepsání závěti. Je velká, chlupatá, má osm nohou, kusadla a při chůzi produkuje přesně ten typ pohybu, při kterém část populace opouští místnost bez bot.
Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis

Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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