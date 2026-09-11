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Zraněný hodonínský starosta se probral z kómatu, stále je lídrem kandidátky

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Starosta Hodonína začátkem srpna skončil v nemocnici, při pádu ze schodů si poranil hlavu i hrudník. Podle kolegů z radnice se jako stav výrazně zlepšil, probral se z kómatu. Lídrem kandidátky prozatím zůstává, žádné změny už totiž nejsou možné.
Zraněný hodonínský starosta se probral z kómatu, stále je lídrem kandidátky

Zraněný hodonínský starosta se probral z kómatu, stále je lídrem kandidátky

Zdroj: Město Hodonín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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