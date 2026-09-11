Jožo Ráž reagoval na vlnu kritiky za to, že měl být opilý: Vysvětlil nejistou chůzi i alkohol před vystoupením

Jožo Ráž reagoval na vlnu kritiky za to, že měl být opilý: Vysvětlil nejistou chůzi i alkohol před vystoupenímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jožo Ráž měl být během svého vystoupení značně opilý.
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