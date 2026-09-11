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Jožo Ráž reagoval na vlnu kritiky za to, že měl být opilý: Vysvětlil nejistou chůzi i alkohol před vystoupením

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Je to pár dní, kdy koncert legendární kapely Elán ve Východné způsobil mimořádný poprask mezi fanoušky. Nejvíce jim vadil zpěvák Jožo Ráž (71), který byl dle některých pod vlivem alkoholu. Zpěvák něco takového odmítl a prozradil, jak to před koncertováním má s pitím.
Jožo Ráž měl být během svého vystoupení značně opilý.

Jožo Ráž měl být během svého vystoupení značně opilý.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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