Lyžařka Vonnová musela varovat fanoušky před podvodníky. Schovávají se za její tvář a vybírají od lidí peníze

Lindsey Vonnová nikdy nikomu nepošle soukromou zprávu s prosbou o peníze. Nikdy nebude chtít dárek, ověřovací kód ani číslo platební karty. Přesto desítky účtů na sociálních sítích dělají přesně tohle, pod její fotkou, s jejím jménem, někdy dokonce pod jmény členů její rodiny nebo lidí z jejího týmu. Americká lyžařská legenda to na začátku září řekla veřejně a požádala fanoušky, aby falešné profily hlásili přímo platformám, protože je sama nestíhá kontrolovat.
Co přesně Vonnová řekla
Ve svém příspěvku ze 7. září 2026 Vonnová popsala, že byla nedávno upozorněna na rostoucí počet účtů, které se za ni vydávají. Podvodníci nezůstávají jen u jejího jména, zakládají profily i na jména jejích blízkých a spolupracovníků, čímž budují iluzi celého „týmu“ kolem ní. Cíl je vždycky stejný: navázat kontakt, vybudovat důvěru a pak požádat o peníze, dary nebo citlivé informace.
Proč to funguje i u světoznámého jména
Technicky stačí překvapivě málo. Zkopírovat profilovou fotku, převzít bio, přidat pár podpůrných účtů, které lajkují a komentují, a falešný profil vypadá živě. NÚKIB tento model popisuje jako „sociální kulisu“: hlavní falešný profil obklopený satelitními účty, které mu dodávají autenticitu.
Platformy problém znají. Meta v březnu 2026 oznámila, že jen za rok 2025 odstranila přes 159 milionů podvodných reklam a 10,9 milionu účtů napojených na podvodná centra. X má vlastní formulář pro hlášení vydávání se za jinou osobu. Jenže objem je tak obrovský, že ani detekce pomocí umělé inteligence nestíhá, a celebrity musí varovat samy. Vonnová není první. Herečka Reese Witherspoonová zveřejnila totožné varování už v lednu 2026, když falešné účty na TikToku a Instagramu rozesílaly jejím fanouškům soukromé zprávy.
Podle dat FTC z dubna 2026 začalo téměř 30 % všech nahlášených finančních ztrát z podvodů v roce 2025 právě na sociálních sítích. Dohromady šlo o 2,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 49 miliard korun. Facebook vede, za ním WhatsApp a Instagram.
V Česku stejný scénář, jiná jména
Přímo Vonnovou čeští podvodníci zatím prokazatelně nezneužili. Mechanismus je ale identický, mění se jen tvář na profilové fotce.
- Muž z Českolipska loni uvěřil falešnému facebookovému profilu zahraniční celebrity a přišel o 41 500 Kč.
- Letos v dubnu policie popsala falešnou investiční reklamu se známou herečkou, která připravila muže z Českobudějovicka o téměř 30 000 Kč.
- Nejextrémnější český případ: Pražan posílal peníze podvodníkovi vydávajícímu se za Sandru Bullockovou. Celková škoda přesáhla 6 milionů korun, část odešla přes dárkové karty.
ESET ve své české zprávě za druhé čtvrtletí 2026 navíc zachytil vlnu falešných hlasování šířených přes WhatsApp a následné podvody přes reklamy na sociálních sítích. Kanály se mění, princip zůstává: důvěra, emoce, spěch.
Jak podvod poznat a co dělat
Rozpoznávací znaky falešného celebritního profilu jsou konkrétní:
- Účet nemá ověřovací značku nebo existuje duplicitně vedle ověřeného profilu.
- Chybí historie příspěvků, sledující jsou náhodní nebo nepočetní.
- Zpráva přichází z platformy, kterou dotyčná celebrita výslovně nepoužívá.
- Velmi rychle se objeví žádost o peníze, telefonní číslo, ověřovací kód nebo osobní údaje.
Pokud jste už něco poslali, okamžitě kontaktujte banku a žádejte zastavení transakce. Uschovejte screenshoty komunikace, nahlaste účet platformě a podejte oznámení policii, při bezprostředním ohrožení na lince 158.
Šest milionů korun, které pražský případ stál jednoho člověka, nezačalo velkou investicí. Začalo jednou zprávou od někoho, kdo vypadal jako známá tvář.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta