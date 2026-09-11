Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ani vejce ani strouhanka: řízek bude mít nadýchaný obal díky 1 surovině, kterou Vídeňáci přidávají odjakživa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pravý vídeňský řízek poznáte na první pohled. Jeho obal se při smažení nadzvedne, zvlní do drobných vlnek a místy se odlepí od masa, takže po zakousnutí křupe a přitom zůstává...
Ani vejce ani strouhanka: řízek bude mít nadýchaný obal díky 1 surovině, kterou Vídeňáci přidávají odjakživa

Ani vejce ani strouhanka: řízek bude mít nadýchaný obal díky 1 surovině, kterou Vídeňáci přidávají odjakživa

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Kdo má doma tenhle hliníkový kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč
Kdo má doma tenhle hliníkový kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč
Ani bujón ani sůl: vývar bude zlatý a čirý díky 1 surovině, kterou Poláci přidávají odjakživa
Ani bujón ani sůl: vývar bude zlatý a čirý díky 1 surovině, kterou Poláci přidávají odjakživa

V polských domácnostech se pořádný nedělní vývar pozná už podle barvy. Rosół tam svítí dozlatova a chutná...

Zelinář prozradil, jak v obchodě poznáte sladký meloun, stačí 1 pohled na slupku, ale většina Čechů to nedělá
Zelinář prozradil, jak v obchodě poznáte sladký meloun, stačí 1 pohled na slupku, ale většina Čechů to nedělá

Léto stojí a padá s pořádným melounem. V obchodě jich ale leží celá hromada a co se skrývá pod jejich...

Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa
Ani smetana ani mouka: svíčková bude hustá a sametová díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly odjakživa

Svíčkovou si doma troufne udělat skoro každý. Maso vyjde měkké, jenže omáčka bývá buď řídká jako polévka,...

Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun
Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun

Za sáček strouhanky dáte v obchodě sotva pár korun. Přesto po ní čím dál víc domácností v regálu ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.