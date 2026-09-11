Kdo má doma tenhle hliníkový kastrol po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč

Starý hliníkový kastrol po babičce většinou putuje rovnou do sběru. Je lehký, oťukaný a v moderní kuchyni pro něj málokdo najde místo, tak zmizí při úklidu chalupy nebo z kredence. Jenže mezi tímhle nádobím se čas od času schová kus, za který jsou sběratelé ochotní zaplatit víc, než by kdokoli čekal. Než tedy takový hrnec vyhodíte, věnujte chvilku jeho dnu. Právě tam, na dně, se často pozná, jestli je hrnec bezcenný, nebo za něj někdo rád zaplatí.
Které hliníkové kousky sběratelé opravdu chtějí
Pozor ale na přehnaná očekávání. Peníze rozhodně nesype každý hrnec, který doma najdete, a obyčejný kastrol bez značky a bez poklice zůstane obyčejným kastrolem. Zájem se točí kolem konkrétních věcí:
Nejvíc táhne barevný eloxovaný hliník, tedy nádobí s tvrdou lesklou vrstvou v pastelových odstínech, které se vyrábělo hlavně v šedesátých a sedmdesátých letech. Z něj se dnes stal vyhledávaný designový doplněk. Cenu zvedá i kompletní souprava ve stejném provedení, protože osamocený kus má u kupců vždycky menší váhu než celá sada s víky. Zpátky do obliby se dostávají také letité hliníkové pečicí formy na sváteční moučníky, po kterých lidé sahají znovu i kvůli samotnému pečení. Kolik za něj reálně dostanete Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na horské chatě za celý měsíc i se stravou zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Tady je potřeba zůstat nohama na zemi. Obyčejný, léty poznamenaný hrnec bez značky vynese v bazarech řádově desítky, nanejvýš nižší stovky korun. Na aukčních portálech se takové kousky dražívají zhruba kolem dvou set.
Částka roste ve chvíli, kdy má nádobí čitelnou značku výrobce na dně, zachovalý povrch a hlavně když jde o kompletní sadu. Sběratele nejvíc potěší původní balení nebo dochovaný návod, protože potvrzují pravost. Za takový vzácnější a bezvadně zachovalý hliník, hlavně za barevné soupravy, se ceny dostávají na vyšší stovky, u opravdu žádaných kompletů výjimečně kolem tisíce korun. Za samotný poškrábaný hrnec ze skříně ale nikdo tolik nedá.
Je vaření ve starém hliníku vůbec bezpečné?
Kolem hliníkového nádobí panuje spousta obav a řada lidí ho radši ani nechce mít v kuchyni. Přitom při běžném vaření a nepoškozeném povrchu je hliník bezpečný. Testy pražských hygieniků a Státního zdravotního ústavu z roku 2018 potvrdily, že se z něj uvolňuje jen malé množství kovu, které nepřekročilo bezpečný limit.
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Riziko roste u silně kyselých a slaných jídel, protože kyseliny a sůl hliník snáz rozpouštějí, obzvlášť za vysoké teploty a při delším kontaktu. Kyselé pokrmy, ať jde o zavařování ovoce, nakládanou zeleninu nebo omáčky s vínem a octem, proto raději svěřte sklu, keramice nebo kvalitní nerezové oceli. Obávaná spojitost s Alzheimerovou chorobou se nikdy neprokázala. Opatrnější by měli být hlavně lidé se sníženou funkcí ledvin a malé děti.
Jak poznat poklad od šrotu
Klíčem k identifikaci je značka výrobce. Hliníkárny svůj výrobek obvykle značily zespodu, buď raženým znakem, nebo potiskem, a čím je otisk ostřejší, tím lepší vyjednávací pozici při prodeji máte. Tuzemský výrobce na dně kupce uklidní, protože si umí ověřit, odkud kus pochází. Anonymní hrnec bez jakéhokoli označení hledá nového majitele podstatně déle.
Rozhoduje i stav. U smaltu každá prasklina hodnotu srazí, kdežto u hliníku sběratelé lehké oděrky běžně přejdou, protože na cenu nemají velký vliv. Co ji naopak opravdu sníží, je neodborná oprava nebo přestříkaný povrch. Když si hodnotou svého kousku nejste jistí, nechte si ho ocenit odborníkem, poradit umí i prodejci na bleším trhu.
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Nejvíc kupců potkáte na portálech jako Aukro a Bazoš, kde poptávka po retru drží dlouhodobě. Podle Asociace starožitníků míří zájem hlavně na produkci z let 1945 až 1980, tedy z doby, kdy nádobí bývalo praktické a zároveň hezké na pohled.
Poptávka po retro hliníkovém nádobí z poválečných desetiletí se na aukčních portálech drží už víc než deset let. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Popularita retro nádobí přitom neroste žádnou krátkou vlnou, drží se už víc než dekádu a nic zatím nenaznačuje, že by měla vyprchat. Poptávku žene hlavně generace, která si takové hrnce spojuje s domácností prarodičů. Svou roli hraje i to, že matný hliník s čistou linkou dobře padne do minimalisticky zařízených kuchyní, které dnes frčí. Než tedy hliníkový kastrol po babičce hodíte do sběru, chvíli počkejte. Možná držíte v ruce víc než jen starý kov.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/tohle-stare-kuchynske-nacini-vypada-jako-bezcenny-kram-pro-sberatele-muze-mit-cenu-maleho-pokladu, https://bezpecnostpotravin.cz/jsou-vyrobky-z-hliniku-bezpecne-pro-kontakt-s-potravinami/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/je-vareni-v-hliniku-bezpecne-kdy-muze-nastat-problem, https://casprobydleni.cz/domacnost/tohle-stare-kuchynske-nadobi-melo-skoncit-na-chalupe-dnes-po-nem-sberatele-jdou-jako-po-pokladu/jirinovak/, https://www.tiscali.cz/za-socialismu-stal-90-kcs-a-stal-v-kazde-kuchyni-vedle-sporaku-dnes-je-z-tohohle-kastrolu-sberatelska-rarita-754115