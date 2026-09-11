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Hokejový expert pustil záběry z extraligy staré deset let a zděsil se. Jako bychom neuměli bruslit, přiznává Koreis

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Hokejový expert Koreis otevřel v podcastu Bomby k tyči debatu o stavu českého hokeje. Se dvěma odborníky pojmenoval systémový problém, který vidí už delší dobu.
Hokejový expert pustil záběry z extraligy staré deset let a zděsil se. Jako bychom neuměli bruslit, přiznává Koreis

Hokejový expert pustil záběry z extraligy staré deset let a zděsil se. Jako bychom neuměli bruslit, přiznává Koreis

Zdroj: Foto: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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