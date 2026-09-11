Sparta po derby zaplatí 600 tisíc, Baník polovinu. Disciplinárka trestala pyrotechniku, pokřiky i banner s Mladičem

Dva zápasy, jedno komuniké
Když se 10. září 2026 objevilo komuniké disciplinární komise LFA, mohlo to na první pohled vypadat jako společný postih po derby Sparta–Baník. Jenže žádné takové derby se v 6. kole Chance Ligy nehrálo. Sparta hostila 30. srpna Slavii, Baník o den dříve Sigmu Olomouc. Dva různé stadiony, dva různí soupeři, dva různé balíky provinění a jeden zasedací den komise, který je spojil do jednoho dokumentu.
Právě toto rozlišení je klíčové pro pochopení, proč Sparta dostala dvojnásobek. Nejde o to, že by komise jednomu klubu přitížila na úkor druhého ve stejné kauze. Každý trest má vlastní skutkovou větu, vlastní rozsah deliktů a vlastní logiku vyměřené částky.
Co všechno se přičetlo Spartě
Derby Sparta–Slavia 30. srpna 2026 na Letné přineslo souběh čtyř skutků, které disciplinárka posuzovala dohromady:
- Pyrotechnika v takovém rozsahu, že se opožděl výkop. Komise výslovně hovořila o nebývale vysokém množství a zásadním selhání vstupních kontrol.
- Nevhodné pokřiky fanoušků během utkání.
- Nevhodný transparent – banner se srbskou vlajkou a textem „RIP Generál“ v sektoru domácích. Šéf komunikace Sparty Pavel Jína pro iDNES.cz uvedl, že šlo o „aktivitu jednotlivců“ a že transparent byl bezprostředně odstraněn. Předseda DK Jiří Matzner k tomu přidal hodnoticí komentář: jednalo se o podporu člověka pravomocně odsouzeného za válečné zločiny a genocidu, Ratka Mladiće, a takové jednání je „zcela za hranicí toho, co lze ve společnosti jakkoliv tolerovat“.
- Vhazování předmětů na hrací plochu.
Řízení přitom nebylo bleskové. Ještě 3. září komise případ teprve zahájila, pravomocný verdikt přišel až o týden později. Výsledek: 600 000 Kč.
Baník a šest minut v kouři
V Ostravě se 29. srpna odehrál jiný příběh, ale se stejným jmenovatelem, pyrotechnikou. Během domácího zápasu se Sigmou Olomouc muselo být utkání přerušeno na téměř šest minut kvůli masivnímu použití pyrotechniky v sektoru domácích fanoušků.
Komise u Baníku zdůraznila dvě věci. Za prvé rozsah: nešlo o pár světlic, ale o situaci, která znemožnila pokračování hry. Za druhé opakování: DK výslovně zohlednila, že nejde o první takový incident. Kritizovala i přístup klubu k řešení následků, konkrétně spoléhání na průmyslové ventilátory místo důslednější prevence na vstupu. Výsledek: 300 000 Kč.
Kde se pohybuje česká disciplinární škála
Částky 600 a 300 tisíc korun znějí vysoké, ale nejsou rekordní. Abychom získali představu o tom, jak disciplinárka v české lize odstupňuje tresty, stojí za to položit vedle sebe dostupná čísla z posledních dvou sezon:
|Klub
|Částka
|Důvod
|Období
|Slavia (derby)
|10 000 000 Kč + kontumace + 4 zápasy bez diváků
|Mimořádně závažné incidenty
|květen 2026
|Sparta (derby)
|600 000 Kč
|Souběh deliktů při derby se Slavií
|květen 2026
|Sparta (derby)
|600 000 Kč
|Souběh deliktů při derby se Slavií
|září 2026
|Baník (pyro)
|300 000 Kč
|Masivní pyro, přerušení zápasu
|září 2026
|Slavia (pyro)
|250 000 Kč
|Masivní pyrotechnika
|srpen 2024
|Sparta (pyro)
|200 000 Kč
|Masivní pyrotechnika
|srpen 2024
|Sigma, Slavia, Opava
|30 000–50 000 Kč
|Běžnější pyro incidenty
|různé
Šest set tisíc se tedy pohybuje v horním patře „běžných vysokých“ sankcí. Desetimilionová pokuta pro Slavii z května 2026 ukazuje, kam až může komise sáhnout, když situace eskaluje do krajnosti.
Co hrozí příště
Disciplinární řád FAČR účinný od 1. července 2026 dává komisi k dispozici víc než jen pokuty. Při opakování může nařídit odehrání zápasů bez diváků, uzavření stadionu až na šest soutěžních utkání, případně kontumaci. Fyzickým osobám, tedy konkrétním fanouškům, hrozí zákaz vstupu na stadion až na pět let.
U Baníku komise opakování už zohlednila. U Sparty se v jedné sezoně objevuje 600 000 Kč podruhé. Obě rozhodnutí čteme jako varování: příští krok na eskalačním žebříčku už nejsou peníze, ale prázdné tribuny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner