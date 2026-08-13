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Ve stanici Zahradní Město hořel vagon se dřevem, zásah omezil provoz na Jižní spojce

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Hasiči zasahovali v železniční stanici Zahradní Město, kde hoří vagon naložený dřevem. Kvůli zásahu byl omezen provoz ve stanici i na Jižní spojce.
Ve stanici Zahradní Město hoří vagon se dřevem, zásah omezil provoz na Jižní spojce

Ve stanici Zahradní Město hoří vagon se dřevem, zásah omezil provoz na Jižní spojce

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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