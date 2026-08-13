Nabíječka z Actionu za 249 Kč dobije i notebook. Stejný výkon jinde stojí přes tisícovku

Dvě stě čtyřicet devět korun. Tolik stojí v českých prodejnách Action dvouportová GaN nabíječka Sitecom GaN3 s maximálním výkonem 65 W. Jeden USB-C port zvládne dodat plných 65 wattů, druhý (klasické USB-A) přidá až 18 W. Rozměry? 47 × 48 × 30 mm, tedy krabička menší než krabička od sirek. A právě těch 65 wattů je hranice, od které nabíječka přestává být „jen pro telefon“ a vstupuje do kategorie, kde už dokáže nakrmit i notebook.
Co přesně znamená „dobije i notebook“
Ne každý notebook. Podmínka je jednoduchá: stroj musí podporovat nabíjení přes USB-C Power Delivery a jeho příkon nesmí přesáhnout 65 W. Typickým příkladem je ASUS Zenbook 14 UX3405, který se z výroby dodává právě s 65W USB-C adaptérem. Sitecom ho plnohodnotně nahradí.
U MacBooku Air 13″ s čipem M4 je situace o nuanci složitější. Apple pro rychlé nabíjení tohoto modelu doporučuje 70W adaptér. Šedesát pět wattů ho nabije bez problému, jen ne v nejvyšším režimu rychlého nabíjení; rozdíl v praxi činí jednotky minut na plné nabití. Herní notebooky s požadavkem 90, 100 nebo 140 W, případně stroje s proprietárním konektorem, jsou mimo hru.
Telefony si z 65W nabíječky vezmou jen tolik, kolik samy zvládnou. iPhone 12 a novější potřebují minimálně 20 W pro rychlé nabíjení, Samsung Galaxy typicky pracuje s 25 W přes PPS, Pixel 9 Pro XL si řekne o maximálně 37 W. Plných 65 wattů je zkrátka notebooková disciplína.
Kde stejný výkon stojí přes tisícovku, a kde ne
Značkové 65W GaN nabíječky se v Česku prodávají v širokém cenovém rozpětí:
- Mobile Origin Slim Charger 65W, 1 099 Kč, 2× USB-C + USB-A, skládací zástrčka
- FIXED Voyager 65W, 1 599 Kč, cestovní adaptér s pěti porty a světovými vidlicemi
- Mobile Origin MO19, od 722 Kč na Heurece, 2× USB-C, TÜV certifikace
- FIXED Mini 65W, 699 Kč, 2× USB-C + USB-A, podpora PPS
Část značkových alternativ skutečně překračuje tisícikorunu. Část se ale vejde pod ni. Sitecom za 249 Kč je i tak třikrát levnější než nejdostupnější značková konkurence a více než šestkrát levnější než cestovní FIXED Voyager. Cenový náskok je reálný, jen není tak plošný, jak by se mohlo zdát.
Proč je tak levná, a kde je háček
Action staví svůj model na velkých objemech, jednotném sortimentu napříč prodejnami v celé Evropě, standardizovaných procesech a nízkých marketingových nákladech. Prodejny stojí mimo hlavní obchodní třídy, což tlačí nájmy dolů. A klíčový detail: český Action neumožňuje online objednávky. Web slouží jako katalog, ne jako e-shop. Odpadá celá servisní vrstva e-commerce.
Sitecom GaN3 je navíc produktově jednodušší než dražší konkurenti. Nemá druhý USB-C port, skládací zástrčku ani cestovní adaptér se světovými vidlicemi. Produktová karta uvádí ochranu proti přepětí a přebití a zajímavě i minimálně 50% podíl recyklovaného materiálu s GRS certifikací. Co naopak veřejně chybí: detailní CE prohlášení o shodě k tomuto konkrétnímu produktu se na webu Actionu nepodařilo dohledat. To neznamená, že neexistuje, jen to, že bezpečnostní dokumentace je oproti konkurenci jako Mobile Origin s deklarovanou TÜV certifikací méně transparentní.
Na co si dát pozor v praxi
Celkový výkonový strop nabíječky je 65 W. Když nabíjíte jen notebook, dostane plných 65 wattů. Jakmile ale zapojíte i telefon do USB-A portu, musí se výkon rozdělit. Sitecom přesný poměr při současném použití obou portů veřejně neuvádí. Pro srovnání: Mobile Origin MO19 deklaruje rozdělení 45 + 20 W, FIXED Mini rovněž 45 + 18 W. U Sitecomu lze předpokládat podobnou logiku; notebook při vyšší zátěži dostane prioritu a telefon se nabíjí pomaleji.
Druhá věc je dostupnost. Action oficiálně upozorňuje, že skladové zásoby se liší pobočku od pobočky a ověřit je lze pouze osobní návštěvou. Sortiment se mění rychle, každý týden přibývá kolem 150 nových produktů. Nabíječka Sitecom GaN3 je aktuálně vedená jako běžně zalistovaný produkt bez označení „Týdenní akce“, ale to neznamená, že ji najdete v každé prodejně.
Komu dává smysl a komu ne
Pro uživatele s jedním USB-C notebookem do 65 W a telefonem je Sitecom GaN3 za 249 Kč těžko porazitelná nabídka. Jako cestovní náhrada originálního adaptéru k ZenBooku nebo MacBooku Air funguje výborně; je menší a lehčí než většina továrních kusů a druhý port je bonus navíc. Kdo potřebuje dva USB-C porty, transparentní rozdělení výkonu nebo podporu PPS pro Samsung, ten by měl sáhnout po FIXED Mini za 699 Kč nebo Mobile Origin MO19 od 722 Kč. A kdo cestuje mimo Evropu, tomu se vyplatí investovat do FIXED Voyager s mezinárodními vidlicemi.
Dvě stě čtyřicet devět korun za 65W GaN nabíječku od zavedené značky je cena, která nutí ptát se, proč ostatní stojí tolik. Odpověď je prostá: Action prodává jinak než všichni ostatní, a tentokrát z toho těží hlavně zákazník.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman