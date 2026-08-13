Bitva na Dlouhých stráních. Cyklistická Czech Tour v sobotu projede Šumperskem

Etapou z Prahy do Karlových Varů odstartoval ve čtvrtek další ročník cyklistické Czech Tour. Prestižní podnik tvoří i letos čtyři etapy, které jsou v posledních letech rozprostřené napříč Českou republikou. Dříve byl Olomoucký kraj jedním z hlavních dějišť závodu, tentokrát se v něm nachází závěrečná část třetí etapy.
Třetí závodní den začne v sobotu pro cyklisty v Pardubicích a přes Choceň a Lanškroun dorazí přibližně po půl třetí odpoledne do Olomouckého kraje k městečku Štíty. Trasa dál míří oblastí Postřelmova a Šumperku do nejvyšších partií Jeseníků, kde jezdce čeká náročný výšlap na Dlouhé stráně.
„Horní nádrž Dlouhých strání vytvoří třetí etapě kulisu světového formátu. Technická stavba citlivě zasazená do horské krajiny je sama o sobě vyhledávaným cílem a výjezd k ní představuje výzvu, kterou si chce mnoho cyklistů alespoň jednou vyzkoušet. Profesionálové tentokrát nebudou mít čas na výhledy – v posledních kilometrech se může rozhodovat nejen o etapovém prvenství, ale také o podobě celkového pořadí Czech Tour,“ poznamenal mluvčí závodu Alexandr Kliment.
Třetí etapa měří 170,9 kilometru, závodníci během ní nastoupají 2 670 výškových metrů. Do cíle na Dlouhých Stráních by měli první jezdci dorazit přibližně mezi 16:11 a 16:29.
„S průjezdem pelotonu budou spojena dočasná dopravní omezení. Organizátoři využívají takzvanou klouzavou uzávěru, která trvá přibližně 20 až 30 minut. Po průjezdu posledního vozidla organizačního konvoje se komunikace opět otevře běžnému provozu. Prosíme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu o trpělivost a respektování pokynů Policie ČR, pořadatelů a dobrovolníků zajišťujících bezpečný průjezd závodu,“ uvedli zástupci Šumperku na webových stránkách.
Jednou z hlavních hvězd závodu je ostřílený český vrchař
Jan Hirt, dobré jméno tuzemské cyklistiky bude hájit také účastník letošní Tour de France a odchovanec olomoucké stáje Mapei Merida Kaňkovský Jakub Otruba.
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„Na start se chystá 18 týmů a více než 120 závodníků, přičemž hned tři sestavy patří do nejvyšší kategorie WorldTour - Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS a NSN Cycling Team. Doplní je deset ProTeamů včetně TotalEnergies, Caja Rural–Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Team Polti VisitMalta či Team Novo Nordisk a pět kontinentálních sestav. Domácí cyklistiku budou zastupovat Kasper crypto4me, ATT Investments a TUFO–Pardus Prostějov,“ vyjmenoval mluvčí.
Fanoušci cyklistiky budou moct sledovat také počínání španělského vrchaře
Mikela Landy z týmu Soudal Quick-Step nebo Francouze Jordana Jegata z TotalEnergies, který si v posledních dvou letech vybojoval desátou příčku celkového pořadí Tour de France. „Když se podívám na kombinaci startovní listiny a trasy, čeká nás sportovně mimořádný ročník. Landa, Haig nebo Hirt jsou závodníci prověření nejtěžšími etapami Grand Tours, zároveň přijíždí spousta jezdců, kteří budou chtít proti velkým jménům ukázat vlastní ambice. Od druhého dne už prakticky nebude kam se schovat - Ještěd, Dlouhé stráně a Pustevny dají šanci skutečně jen těm nejsilnějším. Přál bych si, aby se stejně jako loni rozhodovalo až v posledních kilometrech poslední etapy,“ komentoval ředitel závodu Leopold König.