Cadillac zůstává bez bodů, Bottas ale vidí světlo na konci tuneluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cadillac zůstává bez bodů, Bottas ale vidí světlo na konci tunelu
Fernando Alonso upozorňuje, že současná generace pohonných jednotek formule 1 klade až příliš velký důraz...
Haas působí ve F1 už desátou sezonu a od svého vzniku patří mezi nejmenší a nejchudší týmy. Většinou se mu...
Po letní přestávce usedne do křesla šéfa Cadillacu Marcin Budkowski, který včera nahradil odvolaného...
Cadillac se v polovině své první sezóny v kolotoči F1 rozhodl přistoupit k radikálnímu kroku. Během letní...
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