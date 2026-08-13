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City nedalo za Andersona 116 milionů kvůli gólům. Platí za hráče, který má dělat několik prací najednou

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Elliot Anderson může stát Manchester City až 116 milionů liber. Jeho cena ale nevychází z gólů. Statistiky ukazují záložníka schopného spojit presink, získávání míče i rozehrávku.
City nedalo za Andersona 116 milionů kvůli gólům. Platí za hráče, který má dělat několik prací najednou

City nedalo za Andersona 116 milionů kvůli gólům. Platí za hráče, který má dělat několik prací najednou

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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