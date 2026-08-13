Do Česka přichází poslední extrémně horké dny tohoto léta

V těchto dnech můžeme pocítit velmi chladná rána, když ranní teploty ve středu klesaly docela běžně na hodnoty kolem 10 °C. Jakoby to byly první známky toho, že léto už přece jen začíná ztrácet svou sílu. K poměrně nízkým teplotám možná trochu paradoxně přispívá i současné sucho - voda drží teplo a právě nízká vlhkost vzduchu způsobuje, že se vzduch přes noc rychleji ochlazuje. Dalším faktorem je skutečnost, že noci jsou delší, takže vzduch má více času na vychladnutí.
Nicméně ještě jeden poslední teplotní výstřel letošního léta je před námi. Dojde k němu o víkendu, kdy k nám znovu pronikne extrémně teplý vzduch od jihozápadu. Ten vzduch, který hlavně ve čtvrtek přinese do Francie znovu čtyřicetistupňové hodnoty! V pátek se to největší vedro posune nad Německo a oteplovat se zase bude i u nás. Nicméně páteční teploty by měly vystoupit maximálně na zhruba 30 °C, což v kontextu uplynulých horkých vlna vlastně není "nic moc". Jenže to bude jen předzvěst víkendového dění...
Extrémně tropické teploty očekáváme v sobotu i v neděli. Oba dva tyto dny přinesou výrazné překročení hranice 30 °C, konkrétně očekáváme denní maxima až 35 °C. Lokálně není vyloučeno překročení i této hodnoty. Momentálně jsou o něco vyšší teploty předpovídány na neděli, ale rozdíl není velký. Očekávaná nedělní maxima ukazuje modelový výstup:
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obr 1 - maximální teploty na neděli 16. srpna
Zásadní je skutečnost, že zatímco sobota by měla být zcela slunečná a klidná, tak v neděli bude současně s vyvrcholením horkého proudění už docházet k přibývání oblačnosti od západu v souvislosti s blížící se studenou frontu. Je otázkou, kdy se k tomu přidají i první bouřky. Momentálně to vypadá, že budou vznikat v neděli odpoledne a večer v západní polovině Čech. Ale situace se v tomto směru může lehce posunout. Tedy jak dopředu, že by bouřky přišly už brzy po poledni, a nebo dozadu, tedy že by bouřilo spíše až v noci na pondělí. Případný dřívější příchod bouřek by v Čechách nedělní maxima už trochu snížil. Na západě Čech už v neděli očekáváme ochlazování.
Vypadá to, že studená fronta pak bude konečně výrazná a přinese jednak vydatnější srážky - konečně- a současně i výraznější propad teplot. A k tomu se zdá, že ochlazení by mělo mít trvalejší charakter. Celý příští týden nyní vidíme jako chladnější s maximálními teplotami nanejvýš okolo 25 °C nebo i nižšími. K tomu modely naznačují i trochu více deště, na což naše krajina čeká jako na smilování. Vypadá to, že extrémní vedra se už pak nevrátí, protože se bude blížit i konec hlavní fáze léta. Podívejte se na naši dlouhodobou předpověď.
Na konec srpna a září sice zatím ještě v našem výhledu nevidíme, ale to už bývají teploty zřetelně nižší a již se není třeba obávat překračování hranice 35 °C. Zkrátka, teď nás čeká extrémně horký víkend a současně to budou poslední takové teploty v tomto létě. Užili jsme si jich opravdu dost...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz