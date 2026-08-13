Jak by dnes vypadal Jiří Pomeje podle umělé inteligence: Fanouškům z této fotky ukápne slza

Jiřímu Pomejemu by letos bylo 62 let. Položili jsme si jednoduchou otázku: jak by dnes vypadal muž, jehož život byl stejně filmový jako bolestný.
Některé osobnosti se veřejnosti vracejí i po letech. Někdy kvůli skandálům, někdy díky nesmrtelnému uměleckému či jinému odkazu, jindy pro podivnou směs talentu, malérů a lidské zranitelnosti. Jiří Pomeje do té poslední kategorie zapadal přesně. Na In-Lifestyle jsme se rozhodli zavzpomínat na herce, dabéra a producenta, který uměl být okouzlující, ale život si zároveň dokázal zkomplikovat až na samou hranu. A s pomocí AI jsme také vyzkoušeli, jak by dnes asi mohl vypadat.
Od baletu přes dabing až k filmům, které mu změnily život
Jiří Pomeje se narodil 13. prosince 1964 v Českých Budějovicích. Než se dostal k herectví, věnoval se dvanáct let tanci, z toho deset let závodně. Objevil se i v baletu českobudějovického divadla a později vystudoval DAMU, jak shrnuje jeho profil na
ČSFD. Mnozí si ho dnes spojí hlavně s bulvárem, jenže to je jen část jeho příběhu. Profesně byl vidět i slyšet.
Výraznou stopu zanechal v dabingu. Jeho hlas dostávali akční hrdinové jako Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone nebo Arnold Schwarzenegger. A tady je jeden detail, který se dnes trochu ztrácí: Pomeje nebyl jen tvář z titulků a společenských rubrik. Měl za sebou řemeslo, které diváci dobře znali, i když si to s jeho jménem třeba hned nespojili.
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V roce 1992 založil společnost Fronda film a jako producent se podílel mimo jiné na snímcích Z pekla štěstí nebo Andělská tvář. Kolem filmu Andělská tvář se ale roztočil sled problémů, o nichž informoval například web
Novinky, které ho semlely finančně i osobně. Nešlo jen o jeden nepovedený projekt. Byl to moment, kdy se z ambiciózního producenta začal stávat muž, jehož jméno se čím dál častěji spojovalo s dluhy, soudy a alkoholem. Jeho vztahy byly veřejné až moc. A každý nesl jiný příběh
Pomejeho soukromí bylo pod dohledem dlouhé roky. S Michaelou Kuklovou tvořil pár od 90. let a manželství skončilo v roce 2007. O rok později se oženil s Ivetou Bartošovou. Svatba na Hluboké patřila k nejsledovanějším společenským událostem své doby, jenže i jejich svazek se rychle rozpadl.
Třetí důležitou kapitolou byla Andrea Pomeje, tehdy Andrea Šťastná. Vzali se v lednu 2013 v Thajsku a ještě téhož roku se jim narodila dcera Anna. Klidný přístav ale nepřišel ani tady. Andrea po letech popsala, že závěr jejich soužití byl velmi těžký, a pro
Expres mluvila i o bolestných vzpomínkách. Na In-Lifestyle nás zaujalo hlavně to, jak výrazně se po jeho smrti proměnila, nejen vzhledem, ale i tím, jak působí navenek. Jako by z příběhu, který ji dlouho definoval, musela nejdřív doslova vyjít ven. Foto: Fotografie Jiřího Pomeje původně z fotobanky Nextfoto, upravená pomocí AI
Od roku 2017 bojoval Jiří Pomeje s rakovinou hrtanu, která později metastazovala do kostí a nakonec do celého těla. Nemoc ho připravila o hlas i zrak. Zemřel 26. února 2019 v Nemocnici Na Pleši ve věku 54 let.
Tvář, kterou by čas nejspíš nezlomil, jen přepsal
AI vizualizace žádný zázrak bez vrásek nenabízí. Spíš naopak. Pomeje by dnes podle podobných modelací působil jako muž, kterému věk přidal ostřejší rysy, hlubší linky kolem očí a unavenější pohled. Jenže právě ten pohled by nejspíš zůstal rozhodující. Měl v sobě cosi mezi sebevědomím a průšvihem. A to se nedá naučit ani nasimulovat.
Když se člověk podívá na jeho starší fotografie, je jasné, že nestárl do jemnosti. Výrazná čelist, silné obočí, tvář, která si o drsnější zralou podobu skoro říkala. AI proto pracuje s prošedivělými vlasy, pevnějším, už ne tak hladkým obličejem a mužem, který by v šedesáti nepůsobil jako uhlazený elegán. Spíš jako někdo, kdo už má něco odžito. A to sedí víc.
Pomeje měl život, který se nedá uhladit do jedné hezké věty. Byl talentovaný, rozporuplný, často i vlastním největším protivníkem. I proto v českém showbyznysu zůstává zvláštně přítomný i po letech. Naše AI ukazuje možnou podobu jeho tváře. Skutečný příběh ale pořád žije hlavně ve vzpomínkách těch, kteří ho slyšeli mluvit, viděli hrát a někdy i padat.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by dnes vypadal Jiří Pomeje podle umělé inteligence: K typickým dlouhým vlasům přibyly i šediny byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.