Jirásková dostala akreditaci jako Macháčova fyzioterapeutka. Na turnaji v Cincinnati ho masíruje osobně

Ještě v červnu šlo o anonymní zdroje v bulváru, v červenci o stejný ručník na stejné pláži. Teď je srpen a dcera Ivy Kubelkové má podle zveřejněných záběrů vstup do neveřejných prostor jednoho z největších tenisových turnajů světa. Posun je zásadní. Dovolenkové indicie se proměnily v pracovní realitu, nebo přinejmenším v něco, co tak na první pohled vypadá. Jenže mezi akreditační kartou a odbornou kvalifikací leží propast, kterou žádný badge nepřekročí.
Co vlastně znamená turnajová akreditace
Na ATP Masters 1000, kam Cincinnati Open patří, nerozdává akreditace hráč sám. Podle oficiálního ATP Rulebooku 2026 musí každý člen takzvaného podpůrného týmu projít schvalovacím procesem pořadatele. Hráč podá žádost, turnaj ji posoudí a buď vstup do zázemí povolí, nebo ne.
Pravidla počítají s tím, že tenista může mít u sebe dva akreditované členy podpůrného týmu: trenéra, kondičního kouče, osobního fyzioterapeuta nebo kohokoli jiného, koho považuje za součást svého zázemí. Funkční označení na kartě ale neznamená, že pořadatel ověřoval odbornou způsobilost. Schvaluje přístup, ne diplom.
Studentka humanitních věd v roli fyzioterapeutky
Tady narážíme na klíčový rozpor. Natálie Jirásková v březnovém rozhovoru pro iDNES sama popsala, že studuje humanitní vědy: historii, sociologii, psychologii a filozofii. O fyzioterapeutickém vzdělání ani profesní licenci se ve veřejně dostupných zdrojích nedá dohledat nic.
A právě to je citlivý bod. V Ohiu, kde se turnaj koná, je titul „physiotherapist“ právně chráněný. Zákon státu Ohio výslovně definuje fyzioterapii jako regulovanou praxi vázanou na licenci a pod pojem zahrnuje i manuální techniky včetně masáží. Dokonce i samostatný výkon masážní terapie vyžaduje v Ohiu licenci. Mít na badge napsáno „physiotherapist“ a skutečně jím být, to jsou dvě různé věci.
Podle nás je nejpravděpodobnější výklad prostý: Jirásková potřebovala přístup do hráčských prostor a funkční kolonka v týmu je praktičtější cesta než obecný „doprovod“. Přesný důvod volby konkrétního označení ale bez přímého vyjádření zúčastněných nevíme.
Turnaj má vlastní lékaře, o co tedy jde
Důležitý kontext: Cincinnati Open si jako Masters 1000 musí zajistit vlastního ATP fyzioterapeuta a celkem pět masérů. Turnajová zdravotní infrastruktura funguje nezávisle na tom, koho si hráč přivede. Při medical timeoutu na kurtu zasahuje výhradně turnajový lékař nebo ATP fyzioterapeut. Nikdo z hráčova osobního doprovodu.
Pokud tedy Jirásková Macháče masíruje, děje se to mimo kurt, v šatně, v hráčském lounge, v hotelu. Osobní podpora v zázemí, ne oficiální zdravotnický zásah během utkání. Rozdíl je zásadní a pravidla ATP ho striktně hlídají.
Od pláže k badge: jak rychle se vztah posunul
Časová osa mluví jasně:
- 12. června 2026 – Blesk přináší první informaci o vztahu, opřenou o anonymní zdroje z okolí obou.
- 25. července 2026 – Prima popisuje nepřímé potvrzení: stejná dovolenková destinace, stejné kulisy na sociálních sítích.
- Srpen 2026 – Jirásková se podle dostupných informací objevuje s akreditací v turnajovém zázemí Cincinnati Open, kde je Macháč veden mezi účastníky.
Za dva měsíce se příběh přesunul z dohadů přes dovolenkové fotky až do pracovního prostředí profesionálního tenisu. Pokud akreditace skutečně existuje v podobě, jakou naznačují zveřejněné záběry, jde o nejsilnější veřejné potvrzení vztahu, jaké zatím máme. Silnější než jakékoli společné selfie.
Co to znamená pro Macháče
Pro hráče, který se vrací po zdravotní pauze kvůli zranění nohy, může blízký člověk v zázemí znamenat psychickou oporu i praktickou pomoc s režimem. Zároveň ale platí, že mediální pozornost kolem partnerky v roli „fyzioterapeutky“ odvádí pozornost od toho, co by mělo být hlavní, od tenisu.
ATP ani pořadatelé Cincinnati Open se k Jiráskové veřejně nevyjádřili. Žádná sankce, žádné zrušení vstupu. Iva Kubelková k situaci rovněž mlčí. Veřejný komentář matky k této konkrétní situaci zatím chybí.
Akreditační karta otevírá dveře do zázemí. Neříká nic o tom, co se za nimi skutečně děje, a hlavně s jakou kvalifikací.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář