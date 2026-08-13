Dvougólová senzace Slavie z Ligy mistrů vyhořela. Trpišovský Mbodjiho odstavil, má nabídky z Belgie

17. září 2025 vstoupila Slavia do ligové fáze Ligy mistrů domácím duelem s Bodø/Glimt. Senegalský obránce Mbodji v něm skóroval dvakrát ještě před svým střídáním za stavu 2:0 a UEFA ho po prvním kole vyhlásila obráncem s nejvyšším fantasy ziskem. Teď, v srpnu 2026, řeší jeho tábor hostování do belgického Zulte Waregem. Příběh, který se vejde do necelého roku, ukazuje, jak brutálně rychle se ve Slavii přepisuje hierarchie kádru, a to i u hráče se smlouvou do roku 2030.
Od dvou gólů k nule minut
V sezoně 2025/26 odehrál Mbodji deset ligových zápasů a sedm startů v Lize mistrů. Nebyl stěžejním pilířem obrany, ale rotoval pravidelně a v Evropě měl momenty, na které se nezapomíná. Jenže nová sezona přinesla tvrdý řez. Tři ligová kola Chance Ligy 2026/27 (Slovácko 26. července, Baník 1. srpna, Pardubice 9. srpna) a Mbodji nezasáhl ani na minutu. Proti Ostravě ještě seděl na lavičce. O týden později proti Pardubicím se nevešel na soupisku. Sestupná trajektorie, která nemá co do činění s jedním špatným zápasem. Jde o systémovou změnu.
Trpišovský: přetlak, ne trest
Na tiskové konferenci po výhře nad Pardubicemi Jindřich Trpišovský situaci komentoval bez obalu: „Čeká se na konec přestupového okna, pak se bude situace řešit. Přetlak je velký. Konkurence nejen v obraně je velká.“ Zmínil i to, že v Ostravě se Mbodji na soupisku ještě dostal, o týden později už ne. Žádný disciplinární problém, žádný veřejný konflikt. Čistě sportovní a kádrové rozhodnutí.
V zadní linii se v prvních kolech střídali Konečný, N’Guessan, Chaloupek, Zima, Piták, Isife i Ayaosi. Trpišovský přitom sám přiznal, že mu v kádru chybí „Mbodjiho typologie“, konkrétně levá noha na levé straně. Paradox: trenér ví, co hráč umí, ale nemá pro něj místo v přeplněném puzzlu.
Belgie místo české adresy
Podle informací serveru Ruik.cz míří Mbodji na hostování do SV Zulte Waregem. Bez opce na trvalý přestup, zato s klauzulí o minimálním vytížení a možností zimního stažení zpět do Edenu. Slavia údajně odmítla české zájemce a od začátku preferovala belgickou adresu.
Důležitý detail, který v některých textech zaniká: Zulte Waregem hraje v sezoně 2026/27 belgickou nejvyšší soutěž. 9. srpna zahájil ročník domácí výhrou nad KRC Genk, na oficiálním webu Essevee figuruje Jupiler Pro League. Nejde tedy o poslání do druhé ligy, ale o přesun do první belgické soutěže, kde Mbodji může sbírat minuty proti kvalitním soupeřům.
Proč to není odpis
Slavia přivedla Mbodjiho v srpnu 2025 z Jihlavy a podepsala s ním smlouvu do 30. června 2030. Pětiletý kontrakt signalizuje dlouhodobý záměr, ne impulzivní nákup. Hostování s minutovou klauzulí a zimním návratem dává v tomto kontextu smysl jako rozvojový nástroj: hráč, který ve Slavii nedostane minuty, ztrácí hodnotu i formu. V Belgii může obojí udržet, nebo dokázat, že na návrat do Edenu nemá.
Podle nás je klíčové právě to zimní okno. Pokud se v defenzivě Slavie někdo zraní nebo odejde, Mbodji se může vrátit do hry během pár týdnů. Pokud ne, odehraje celou sezonu v Jupiler Pro League a Slavia bude v létě 2027 rozhodovat s mnohem víc daty v ruce.
Rychlost pádu jako systémový rys
Mbodjiho příběh není ojedinělý. Slavia pod Trpišovským pravidelně přebudovává hierarchii kádru mezi sezonami, příchody nových typologií posouvají i hráče, kteří ještě nedávno skórovali v Lize mistrů. Rozdíl je v tom, že tentokrát jde o obránce, který dal dva góly v prvním kole nejprestižnější klubové soutěže světa. A přesto mu to nestačilo na místo v osmnáctce pro třetí kolo české ligy.
Jedenáct měsíců od senzace k odchodu. Ve fotbalové ekonomice Slavie je to normální provozní tempo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl