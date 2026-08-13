Srpen na Oneplay: Druzí Extraktoři, hvězdné Někdo to rád v Plzni i Pulp Fiction

Francouzská klasika z dílny legendárního režiséra Jeana-Pierra Jeuneta, která zaujala publikum svým nezaměnitelným vizuálním pojetím i správně pozitivním feelingem. Mladá číšnice v ikonickém podání Audrey Tautou si dá za cíl zlepšit život lidem ve svém okolí a začne jim velmi nápaditě a obratně pomáhat. Přitom najde lásku v samotářském mladíkovi.
Na platformě již odstartovala druhá série špionážního thrilleru Extraktoři, v němž se speciální tým v čele s Janem Révaiem, Jakubem Štáfkem a Pavlou Gajdošíkovou vydává na další nebezpečnou operaci. Tentokrát musí na Blízkém východě zachránit unesené novináře. Očekávejte ještě žánrově čistší, napínavější a akčnější počin, jenž navíc dokáže se svými hrdiny pracovat mnohem důsledněji a komplexněji než v první řadě.
15. srpna dorazí na Oneplay jedna z divácky nejoblíbenějších gangsterek režiséra Guye Ritchieho. Drogový boss Mickey Pearson (Matthew McConaughey) by rád prodal svůj marihuanový byznys, zaplétá se ovšem do kolotoče pletich, podvodů a snah o převzetí jeho impéria. A jak je u Ritchieho zvykem, jsou u toho znovu i správně dravé a odsýpající dialogy, stylový soundtrack, výtečně napsané postavy i parádní herecké obsazení.
Od začátku měsíce si můžete na Oneplay pustit nejhvězdnější českou komedii roku. Nový film režiséra Martina Horského, tvůrce hitů Moře na dvoře a Ženy v běhu, nám nabídne mozaiku svérázných příběhů postav, které zkrátka jen chtějí najít své štěstí. Jen ho hledají často opravdu zvláštními způsoby. V sérii příběhů, mezi nimiž figuruje např. netradiční seznámení, sprostý papoušek či nečekané sexuální fantazie, se můžete těšit např. na Štěpána Kozuba, Miroslava Donutila, Veroniku Freimanovou, Jenovéfu Bokovou či Pavla Zedníčka.
V srpnu si přijdou na streamovací službě na své příznivci hudebních biografií. Už 18. srpna sem dorazí neprávem přehlížený snímek o kariéře Robbieho Williamse, jenž dostaneme naservírovaný v pořádně divokém, muzikálním a strhujícím podání. Zpěvákův život plný hitů a životních pádů osvěžují nejen výtečné muzikálové sekvence s jeho hity, ale také neotřelý nápad v podobě opičí formy hlavního představitele, která výtečně znázorňuje hudebníkovu osobitost i nezdolného ducha.
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
19. srpna dorazí na platformu jedna z největších klasik Quentina Tarantina a jeden z nejvlivnějších filmů 90. let. Série bizarních a černohumorných příběhů z gangsterského prostředí nabídla nejen ikonickou taneční kreaci Johna Travolty s Umou Thurman, památný monolog Samuela L. Jacksona či mrtvého Zeda, ale zejména definitivně ukázala Tarantinovu scenáristickou genialitu.
Kromě fanoušků Robbieho Williamse si přijdou na Oneplay na své také příznivci Eltona Johna. Hudební biografie ukazuje život legendárního muzikanta a jeho proměnu z oplácaného brýlatého chlapce v popovou legendu s pestrobarevnými obleky a neuvěřitelnou škálou hitů. To vše za doprovodu jeho nejslavnějších skladeb, správně barvitého a snového podání i výtečného výkonu Tarona Egertona.
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Zdroj: Kinobox, Oneplay