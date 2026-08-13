Tuhle českou šílenost musíte vidět. V pátek ve 20:20 odpálí Nova nálož humoru, u které smíchy spadnete z gauče

Pátek večer je čas, kdy chcete vypnout mozek a pořádně se pobavit. Žádné drama, žádné komplikace – jen pořádná zábava, která vás udrží u obrazovky.
Co kdyby mimozemská civilizace přistála ne v Americe, ale na Moravě? Co kdyby nikdo nevěřil astronomovi, který jako jediný tuší pravdu? A co kdyby celá vesnice považovala mimozemšťana za opilého traktoristu?
Přesně tohle vás čeká. Film s hvězdným obsazením, kde se potkává sci-fi s typickým českým humorem. Připravte si popcorn a nechte se vtáhnout do příběhu, který vás rozesměje i překvapí.
Když UFO dopadne mezi dotační cisterny a zloděje kovů
Klidnou noc na moravském venkově naruší pád záhadného tělesa z nebe. Místní amatérský astronom se snaží vyvolat poplach, ale nikdo ho nebere vážně.
Místo toho se z hospody vrací svérázný traktorista, jehož tělo v tu chvíli ovládne mimozemská entita. Začíná se pohybovat proti všem fyzikálním zákonům a mluví naprosto nesrozumitelným jazykem.
Pro jeho nejbližší okolí to ale není důvod k panice. Všichni jsou totiž přesvědčeni, že jde jen o následek extrémního alkoholového opojení. Zatímco starosta obce má plné ruce práce s pátráním po ztracené dotační cisterně na vodu a armádní generál pomalu stahuje smyčku kolem celé oblasti, rozbíhá se neuvěřitelný řetězec absurdních situací.
V amerických sci-fi blockbusterech vyvolá přílet UFO okamžitou mobilizaci Pentagonu a celonárodní paniku. V českém prostředí je reakce diametrálně odlišná. Místní obyvatelé považují trhavé pohyby mimozemšťana za těžkou kocovinu po svatební oslavě.
Starosta se více než o kontakt s jinou civilizací zajímá o ztracenou cisternu na vodu financovanou z dotací EU. A místní zloději kovů bez váhání ukradnou ztroskotaný létající talíř, aby ho odvezli do sběrných surovin.
Jakub Prachař jako mimozemšťan a Jiří Langmajer v uniformě
Tento originální příběh přináší česká sci-fi komedie Franta mimozemšťan z roku 2024. Režisér a scenárista Rudolf Havlík postavil žánr vědeckofantastického filmu na hlavu a zasadil ho do rázovité moravské vesnice Houňovice.
V hlavní roli traktoristy Franty, jehož tělo poslouží jako schránka pro mimozemského návštěvníka Franťana, exceluje Jakub Prachař. Jeho manželku si zahrála Tereza Ramba.
V dalších rolích se představuje hvězdná sestava: Filip Březina jako zapálený astronom Blažej, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková a v roli nekompromisního generála Sokola oblíbený Jiří Langmajer.
Brněnský orloj jako klíč k mezihvězdnému úniku
Snímek z produkce společnosti Fénix Film nabízí 101 minut plných vizuálních nápadů. Kamera Heleny Fikerové a hudba Ondřeje Konvičky skvěle dokreslují atmosféru, která kombinuje typickou českou komedii s prvky hollywoodského sci-fi.
Jednou z největších zajímavostí z natáčení je využití kontroverzní brněnské plastiky na náměstí Svobody, známé jako brněnský orloj. Režisér Rudolf Havlík napsal klíčovou scénu přímo pro toto specifické místo, které ve filmu funguje jako klíč k mezihvězdnému úniku.
Noční natáčení v centru Brna s obřími ventilátory, jeřáby a složitou světelnou technikou bylo logisticky extrémně náročné. Díky podpoře města se ho ale podařilo úspěšně realizovat.
Herec Jakub Prachař musel pro roli mimozemšťana podstoupit velmi náročnou pohybovou přípravu. Jeho postava se totiž po většinu času pohybuje trhavými, nekoordinovanými pohyby a mluví bizarním hlasem, což od herce vyžadovalo naprosto precizní motorickou kontrolu a fyzické vypětí.
Pozorní fanoušci sci-fi si mohou všimnout skrytého odkazu. Postava amatérského astronoma Blažeje, kterého ztvárnil Filip Březina, nosí ve filmu tričko, které je přímým odkazem na kultovní sci-fi horor Johna Carpentera Věc z roku 1982.
Kde se vlastně natáčelo
Kolem natáčení filmu vznikl zajímavý geografický mýtus. Internetová média masivně šíří informaci, že se film natáčel v jihomoravské obci Pouzdřany, kde se děj původně odehrává. Skutečnost je však jiná.
Z logistických důvodů se v Pouzdřanech nenatočilo vůbec nic. Filmaři museli lokace kompletně zkombinovat z jiných regionů – natáčelo se v obci Sýkořice ve středních Čechách, v Praze, v Brně a jeho okolí.
Film Franta mimozemšťan můžete sledovat v pátek 14.8.2026 ve 20:20 na Nově. Pokud nestihnete televizní premiéru v pátek, můžete si jej pustit v neděli 16.8.2026 ve 14 hodin na Nově nebo 19.8.2026 na Nova Cinema od 20:00. Dáte šanci českému sci-fi?
Zdroje článku: totalfilm.cz, antiyoutuber.cz, prozeny.blesk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá