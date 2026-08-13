Ulice: Dusno u Nyklových a nové tajemné politické hnutí

Reklama
2 min
Ulice: Dusno u Nyklových a nové tajemné politické hnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbený televizní seriál otevírá další sezonu s novými zápletkami. Hrdinové musí řešit náročné dospívání potomků, záchranu hospody i ostrý boj o radnici.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Reklama
Postradatelní 3: Willis přišel o roli kvůli chamtivosti, Statham málem zemřel a ve filmu se objevilo české pivo
Při natáčení třetího dílu ze série Postradatelní šlo o holý život. Ostré spory o astronomické honoráře...
Ace Ventura: Zvířecí detektiv - Odmítnutí role hvězdou z Harryho Pottera a záběry, které raději skončily ve střižně
Komedie Ace Ventura odstartovala zářivou hollywoodskou kariéru Jima Carreyho. Zákulisí filmu odhaluje...
Pohyblivý terč: Lundgren slyšel větu, která předpověděla jeho budoucí film. Pak přišel revolver s 12 ranami
Snímek Pohyblivý terč provází úsměvné omyly s filmovou fyzikou a zbraněmi. Roli elitního střelce navíc...
Černý déšť: Název odkazuje na velmi tragickou událost, problémy s natáčením a Jackie Chan odmítnul hrát zápornou roli
Kriminální thriller Černý déšť sleduje policisty v drsném asijském podsvětí. Zákulisí natáčení odhaluje boj...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Meteorologové už znají datum, kdy skončí tropy. Česko čeká úleva a ochlazení
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Tahle turecká metoda na konzumaci melounu zvýrazní jeho chuť o 100 %. Češi ji vůbec neznají
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:24
4 min
Vařené hovězí zadní s bramborami a domácí tatarkou: Tradiční český oběd z jednoduchých surovin
Cooky.cz
dnes, 06:23
4 min
Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci
Kód Enigma
dnes, 06:22
6 min
Tyhle boty nosí skoro každá česká seniorka. Vůbec netuší, že jim přidávají i 5 kg na lýtka i stehna
ExtraInspirace
dnes, 06:19
3 min
Reklama
Češi můžou získat důchod i bez 35 let pojištění. Stačí vědět, jak v tom chodit
Asenior.cz
dnes, 06:11
3 min
Seemanová obhájila, Knedla porazil světového rekordmana. Dvě česká zlata ukazují úplně jiné cesty na evropský vrchol
Vše o sportu
dnes, 06:11
4 min
Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft
Securitytech
dnes, 06:09
4 min
Prababičky to znaly. 1 lžíce do těsta a bábovka bude nadýchaná jako z cukrárny
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:09
4 min
Když odcházíte z domu, vždy vytáhněte ze zásuvky tuhle 1 věc; ne kvůli spotřebě. Většina lidí to ale dělá špatně
Extrafit.cz
dnes, 06:03
3 min
Reklama
Tuhle sadu kořenek měla v kredenci každá hospodyně. Dnes za ni sběratelé dávají i 8 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:02
4 min
Máte cuket nad hlavu? Zamrazte je, v zimě zásoby oceníte!
Vaření.cz
dnes, 06:00
Česko nadále bojuje s extremním horkem. Ve světe prišli s revoluční novinkou, která vás dokáže schladit během pár minut
Asianstyle
dnes, 06:00
3 min
Jsem sama na tři děti a tohle je důvod, proč nechci chlapa
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
6 min
Důchodci, kteří dál pracují, mají nárok na zajímavou úsporu: Každý měsíc mohou získat až 1 950 Kč
Byznys trendy
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Zapomeňte na odvlhčovač. Korejci přišli s řešením, které vypadá jako lampa na nočním stolku
Extrafit.cz
dnes, 06:00
4 min
V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:59
Češi přišli na geniální trik, jak se zbavit plevele bez chemie. Stačí 2 ingredience z kuchyně a za 24 hodin sám zmizí
PrimaProstor.cz
dnes, 05:59
4 min
3(x - 2) + 2x - (5x + 3) = 4x - 1: Zdánlivě snadná rovnice, u které většina udělá stejnou chybu
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:55
1 min
Kapka oleje dokáže změnit vzhled nerezového dřezu. Výsledek vydrží déle než běžné přeleštění
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:54
3 min
Reklama
Orchidej s hnijícími kořeny ještě žije, ale děláte jednu věc, která ji každým zaléváním posílá do hrobu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:54
2 min
V peněžence nosíte stokorunu, která může stát 20 000 Kč. Poznáte ji podle dvou písmen a dvou číslic na zadní straně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:52
4 min
Vlna veder ve Francii odpálila i starý druhoválečný granát
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:50
Češi vyhazují tyhle věci z půdy jako haraburdí. Vůbec netuší, že sběratelé to vykupují i za 235 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 05:49
4 min
Japonci zvládají letní vedra i bez klimatizace. Jejich triky fungují i v českém bytě
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:46
3 min
Reklama
Agenti sledovali zázračnou krasobruslařku už od 7 let. Wittové měřili i postelové hrátky
SportyŽivě
dnes, 05:44
4 min
Povedená premiéra v Cincinnati. A teď se Valentová těší na světovou devítku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:38
Galaxy Watch vám při běhu kreslí trasu skrz budovy a zahrady. Google konečně řeší, proč GPS tak lže
Mobify.cz
dnes, 05:38
4 min
Indonésii zasáhlo silné zemětřesení
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:38
Vaše dítě zveřejnilo cosi znepokojivého… Jak Čína dohlíží na své krajany v Evropě
HlídacíPes.org
dnes, 05:30
4 min
Reklama
KVÍZ: Poznáte lidský orgán podle jeho funkce? Udělejte si test z biologie nanečisto
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
New York se chystá na český tenisový nátřesk. Ve hře je i nový rekord
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:26
Kdo si tohle přivezl z dovolené v Jugoslávii, dnes sedí na pokladu. Italové to vykupují i za 40 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:25
4 min
Jičín a Náchod pohostí Festival Královéhradeckého kraje. Zazpívá zde i Csáková
Hradecká Drbna
dnes, 05:25
1 min
Těžká, černá a schovaná ve sklepě. Za tuhle pánev po babičce dnes sběratelé dávají i 70 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:24
4 min
Reklama
Ani Řecko, ani Španělsko. Češi letos jezdí do téhle země, kde je klid a ceny jako před 5 lety
Outdoor tipy
dnes, 05:24
4 min
Kolik si vydělá taxikář v Praze za měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, budete koukat
Extrafit.cz
dnes, 05:19
3 min
Citronová babeta jako sladká vzpomínka: Vrací se retro moučník, který byl kdysi hvězdou domácího pečení
Cooky.cz
dnes, 05:19
3 min
Meteorologové otočili výhled na září. Babí léto bude jiné, než Češi doufali
Outdoor tipy
dnes, 05:17
4 min
Tenhle starý foťák po rodičích, může mít hodnotu i 100 000 Kč. Stačí se podívat na 1 detail
Extrafit.cz
dnes, 05:11
4 min
Reklama
Reklama
Bývalý profesor z Cambridge Jason Arday byl nalezen mrtvý
Tary se kaje kvůli dětskému campu. Přiznal pochybení a najal psycholožku
Nečekaná návštěva u Kvitové. Za její početnou rodinkou dorazila samotná tenisová královna Navrátilová
Šílenství na Klondiku. Sto tisíc lidí hnal sen o zlatě do mrazivého pekla, zbohatli hoteliéři i dědeček prezidenta
Stačí půl hodiny dvakrát týdně. Tento typ cvičení vyšel věda doporučuje pro kvalitnější spánek
Reklama
Reklama