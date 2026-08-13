Zmizení třináctileté dívky přineslo po 32 letech nečekané rozuzlení

Záhadné zmizení třináctileté dívky trápilo americké úřady neuvěřitelných dvaatřicet let. Nyní se případ Christiny Marie Planteové z arizonského města Star Valley dočkal nečekaného rozuzlení. Bývalá pohřešovaná žena žije již dlouhé roky s vlastní rodinou a její zmizení má překvapivou zápletku v podobě utajeného rodinného konfliktu.
Zmizení beze stopy
Třináctiletá Christina opustila svůj domov 15. května 1994. Mířila za svým koněm do místní stáje. Do cíle své cesty už ale nedorazila a její strýc ji vzápětí nahlásil jako pohřešovanou. Místní úřady tehdy označily její zmizení za mimořádně podezřelé s vysokým rizikem ohrožení života.
Do následného pátrání se zapojily policejní složky z celého regionu i řada dobrovolníků. Vyšetřovatelé prověřovali všechny dostupné stopy a vyslýchali svědky, ale žádný hmatatelný důkaz neobjevili. Dívka se následně ocitla v celonárodních seznamech hledaných dětí. S přibývajícím časem však případ postupně vychladl a stal se jedním z nevyřešených pomníčků místní policie.
Překvapivý nález po třech dekádách
Průlom nastal až nyní díky speciální jednotce pro odložené případy v okrese Gila a využití moderních technologií. Vyšetřovatelé se zaměřili na staré stopy a zjistili šokující pravdu. Christina Planteová žije ve Spojených státech pod zcela novým jménem a je jí čtyřiačtyřicet let. Podle vyjádření úřadů opustila svůj původní domov dobrovolně a k celému zmizení se postavila hodně odměřeně.
S nalezenou ženou se telefonicky spojila kapitánka Jamie Garrettová a celá situace ji podle vlastních slov naprosto zaskočila. „Neměla jsem slov. Říkala jsem si: tyjo, fajn, ona prostě zdrhla. Jí jsem pak řekla: Víte, že jsme vycházeli z předpokladu, že vás někdo unesl? Mysleli jsme, že vyšetřujeme trestný čin,“ přiblížila vyšetřovatelka rozhovor s bývalou pohřešovanou v televizním pořadu NewsNation.
Rodinné tajemství a boj o péči
Samotná nalezena žena odmítla s policií sdílet detailnější informace. „Řekla, že to bylo dávno a že to byl její starý život,“ dodala Garrettová s tím, že dospělá žena se chce soustředit už jen na svou současnou rodinu. Skutečný důvod jejího tehdejšího útěku však úřady pravděpodobně tušily od samého počátku a do médií ho prozradil bývalý vyšetřovatel Terry Hudgens.
Podle jeho slov čelila tehdy dívka těžkým rodinným poměrům a zuřící bitvě o opatrovnictví. Teenagerka chtěla žít se svou matkou namísto s otcem a u stáje se pravděpodobně setkala právě s ní. Společně pak nastoupily do letadla a opustily Arizonu. Úřady dokonce už tehdy tušily, že matka dceru tajně odvezla. Policisté dokonce sledovali podezřelé vozidlo k nedalekému hotelu, nicméně tuto hypotézu tehdy nedokázali s jistotou ověřit.
Případ Christiny Marie Planteové dává velkou naději dalším rodinám, které své blízké stále hledají. Zástupci Národního střediska pro pohřešované a zneužívané děti zdůrazňují, že díky pokroku v technologiích se daří objasňovat stále více případů trvajících desetiletí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (people, missingkids, denik).