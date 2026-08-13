Zátěžový test eDokladů uspěl, slabinu ukázalo načítání fotografií

Zátěžový test aplikace eDoklady zapojil 30 tisíc unikátních uživatelů a podle Digitální a informační agentury ukázal, že systém jako celek zvýšený nápor ustál. Digitální a informační agentura testovala eDoklady před říjnovými komunálními a senátními volbami, ve kterých se voliči budou moci znovu prokázat také elektronickou verzí občanského průkazu. Během dopoledne a části dne systém zaznamenal 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací. Agentura i ministerstvo vnitra hodnotí zkoušku jako úspěšnou, zároveň ale přiznávají, že test odhalil konkrétní místo, kterému se technici musí dál věnovat.
Největší potíž nebyla v samotné aplikaci
První vyhodnocení ukazuje, že hlavní zpomalení nesouviselo přímo s mobilní aplikací eDoklady. Problém se objevil v navazujícím systému, přes který se do aplikace načítají mimo jiné fotografie z občanských průkazů. Právě tato část digitálního řetězce teď projde další technickou analýzou a optimalizací.
Pro uživatele je podstatné, že nejde jen o rychlost otevření aplikace v telefonu. Aby digitální doklad fungoval, musí spolu komunikovat více systémů. Pokud se zpomalí některá navazující služba, může se potíž projevit i ve chvíli, kdy samotná aplikace v mobilu působí funkčně. Test měl proto ověřit nejen aplikaci jako takovou, ale i její napojení na další státní systémy.
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka uvedl, že test přinesl reálná provozní data, která nelze získat pouze umělým zatěžováním systému. Za zásadní označil to, že služba jako celek nezkolabovala. DIA teď ví, jak se eDoklady a navazující služby chovaly při zvýšeném zájmu, a má konkrétní podklady pro další úpravy.
Polovina lidí neměla nejnovější verzi
Test zároveň ukázal slabinu, kterou mají ve svých rukou i samotní uživatelé. Nejnovější verzi aplikace měla v době zátěžové zkoušky přibližně polovina zapojených lidí. Ředitel DIA Bohdan Urban proto upozornil, že práce s aktuální verzí bude pro další provoz důležitá. Na začátku září agentura počítá s povinnou aktualizací aplikace.
Praktický závěr je jednoduchý: kdo chce eDoklady použít u voleb, neměl by kontrolu aplikace nechávat až na cestu do volební místnosti. Vyplatí se včas ověřit, že je aplikace nainstalovaná, aktualizovaná a že se do ní uživatel dostane bez potíží. Povinná aktualizace na začátku září bude důležitým momentem hlavně pro ty, kteří aplikaci běžně neotevírají a berou ji jen jako záložní digitální doklad.
Volby budou další ostrou zkouškou
eDoklady už mají přes milion uživatelů. Slouží jako dobrovolná digitální alternativa občanského průkazu a lidé se jimi mohou prokazovat například na úřadech, u Policie ČR, u soudů, na finančních úřadech, úřadech práce, ve školách, bankách, na České poště, u zdravotních pojišťoven, notářů, zastupitelských úřadů nebo ve volebních místnostech.
Říjnové komunální a senátní volby budou pro aplikaci citlivé právě proto, že ve volební den se zájem uživatelů může koncentrovat do krátkého času. V loňských sněmovních volbách podle Digitální a informační agentury poptávka po využití eDokladů překročila kapacity systému, který byl následně přetížený a nefunkční.
Letos se u komunálních a senátních voleb tradičně očekává nižší účast než u voleb do Poslanecké sněmovny. Zástupci agentury už dříve pracovali s odhadem, že eDoklady by mohlo využít zhruba 40 tisíc voličů. Podobný počet byl zároveň označován za ideální rozsah veřejného testu.
Aktuální zátěžová zkouška se tomuto cíli přiblížila, přesto nejde o definitivní potvrzení bezproblémového provozu. Přinesla hlavně mapu míst, která je třeba před volbami doladit. Pro stát je klíčové zrychlit a stabilizovat napojené služby, pro uživatele pak pohlídat si aktualizaci aplikace. Digitální občanka může u voleb fungovat jako pohodlná alternativa plastového průkazu, ale jen tehdy, když bude připravený systém i telefon voliče.