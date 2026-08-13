Lidské bestie: Torquemada nemusel stát u každé hranice. Pomohl vybudovat systém, který ničil lidi i bez něj

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Jako první generální inkvizitor sjednocoval pravidla, podle nichž se podezření měnilo ve vyšetřování, udání v důkazní materiál, náboženská odchylka v trestný čin a lidský život v položku administrativního procesu. Španělskou inkvizici nevynalezl, ale v její nejranější a nejtvrdší fázi významně pomohl vytvořit instituci, která dokázala pokračovat dlouho po jeho smrti.
Ještě nebezpečnější je, že Torquemada pravděpodobně nevnímal sám sebe jako člověka konajícího zlo. Byl dominikán, asketa a přesvědčený obránce katolické jednoty. Lidi, které jeho systém ničil, mohl chápat jako nebezpečí pro víru, společnost a spásu ostatních.
V jeho světě se krutost nemusela rodit z nenávisti k utrpení druhých. Stačilo přesvědčení, že pravda je natolik důležitá, že člověk stojící proti ní ztrácí nárok na běžnou ochranu.
Hlavním cílem prvních desetiletí byli conversos – lidé židovského původu, kteří přijali křesťanství, ale byli podezíráni, že tajně zachovávají židovskou víru. Vyšetřování používalo tajné výpovědi, věznění, konfiskace, výslechy a v některých případech mučení.
Nejtvrdší tresty končily předáním odsouzeného světské moci, která vykonala rozsudek smrti. Torquemadův osobní „počet obětí“ nelze spolehlivě vypočítat a fantastická čísla pozdější černé legendy moderní historiografie odmítá. To však nemění nic na významu instituce, kterou pomáhal formovat, ani na mimořádné tvrdosti její rané fáze.
Španělská inkvizice nezačala Torquemadou
Inkvizice existovala v Evropě dávno před jeho narozením. Středověké církevní soudy vyšetřovaly herezi už od 13. století a používaly právní postupy, z nichž později čerpala i španělská instituce.
Novinka konce 15. století spočívala jinde.
Ferdinand Aragonský a Isabela Kastilská získali roku 1478 od papeže Sixta IV. souhlas s vytvořením nové inkvizice, jejíž personální obsazení bylo mimořádně silně spojeno s monarchií. První tribunál začal působit v Seville roku 1480 a jeho postup byl natolik tvrdý, že se objevily konflikty dokonce mezi španělskými panovníky a papežskou kurií. Moderní Cambridge Companion zdůrazňuje, že španělská inkvizice byla od počátku nejen náboženským, ale také politickým a institucionálním projektem vznikající monarchie.
Torquemada tedy nepřišel s nápadem, že je třeba vyšetřovat heretiky. Jeho význam spočíval v tom, že dostal do rukou už existující nástroj a pomohl mu dát pevnější pravidla, hierarchii a dosah.
Muž bez okázalého luxusu získal téměř děsivou autoritu
Torquemada pocházel z Kastilie a vstoupil do Řádu kazatelů, tedy k dominikánům. Později vedl klášter Santa Cruz v Segovii a získal přístup ke královskému dvoru. Real Academia de la Historia jej uvádí jako královského zpovědníka a prvního generálního inkvizitora. Zemřel roku 1498 v Ávile.
Jeho osobní život se v pramenech nejeví jako příběh člověka posedlého bohatstvím. Naopak byl známý přísnou řeholní disciplínou a asketismem. A právě to komplikuje jednoduchou představu padoucha.
Torquemada nepotřeboval palác plný zlata ani orgie moci. Mohl být hluboce přesvědčeným člověkem, který považoval svou práci za náboženskou povinnost. Morální problém totiž není menší proto, že pachatel věří ve svou správnost. Někdy je právě tehdy největší.
Po roce 1483 začal mít strach pevnější organizaci
Roku 1483 se Torquemada stal generálním inkvizitorem. Jeho pravomoc se postupně rozšířila na jednotlivé části monarchie a místní soudy získávaly společná procesní pravidla.
V roce 1484 vydal takzvané sevillské instrukce. Následovaly další soubory pravidel a mezi roky 1484 a 1488 získal generální inkvizitor poradce tvořící základ Rady nejvyšší a generální inkvizice, známé jako Suprema.
Právě v tom je Torquemadova historická stopa nejviditelnější. Teror nemusí být pouze dav, který někoho vytáhne z domu. Může mít formuláře. Úředníky. Archivy. Pravidla dokazování. Způsob, jak zabavit majetek. Instrukci, jak vést výslech. A centrální autoritu, která rozhoduje, jak mají podobné tribunály fungovat napříč zemí. To z něj dělá jiný typ pachatele než člověka, který zabíjí vlastní rukou.
Stačilo, aby o vás někdo začal mluvit
Ranou španělskou inkvizici zaměstnávali především conversos, někdy označovaní jako „noví křesťané“.
Jejich existence byla následkem předchozích desetiletí násilí a konverzí. Pogromy roku 1391 přiměly velké množství Židů ke křtu. Jejich děti a vnuci tak vyrůstali jako křesťané, ale ve společnosti přetrvávalo podezření, zda rodiny ve skutečnosti tajně nepraktikují judaismus. Cambridge popisuje právě nejasnost kolem identity conversos jako jeden z klíčových předpokladů vzniku inkvizice.
Podezřelé přitom mohly být velmi obyčejné věci. Dodržování šabatu. Půst. Určité stravovací zvyklosti. Rodinné rituály. Kontakt s židovskými příbuznými.
To, co bylo v jedné domácnosti vzpomínkou na předky nebo soukromým náboženským úkonem, se mohlo v očích tribunálu stát znakem hereze. Cambridge věnuje obviněním z „judaizování“ a jejich vazbě na každodenní praktiky samostatnou část moderního přehledu inkvizice. A systém měl ještě jednu vlastnost. Potřeboval informace. Často je dostával od lidí.
Strach funguje nejlépe, když se lidé začnou hlídat navzájem
Inkvizice nebyla všudypřítomnou moderní tajnou policií. Neměla elektronické odposlechy, databáze ani tisíce profesionálních agentů. Měla něco mnohem levnějšího. Společnost, ve které se udávalo.
Vyhlášení inkviziční činnosti mohlo vyzvat věřící, aby oznámili podezření na herezi. Informace přicházely od sousedů, příbuzných, zaměstnanců, obchodních konkurentů nebo lidí, kteří s obviněným vedli osobní spor.
Samozřejmě to neznamená, že každý udavač lhal. Někteří conversos skutečně tajně zachovávali židovskou víru a někteří svědci popisovali reálné události. Jenže systém, v němž má člověk povinnost upozorňovat na náboženské provinění ostatních a obžalovaný často nezná úplnou identitu svých žalobců, nevyhnutelně vytváří prostor pro strach, pomstu i nejistotu.
Největší moc institucí tohoto typu totiž neleží v počtu vyšetřovatelů. Leží ve chvíli, kdy člověk začne přemýšlet, co o něm řekne soused.
Mučení existovalo. Ale skutečnost nevypadala jako filmová mučírna
Španělská inkvizice se stala v pozdější evropské propagandě symbolem téměř neomezeného sadismu. K její legendě byly postupně připojeny fantastické mučicí nástroje a scény, které mají s reálnými tribunály jen malou nebo žádnou souvislost. Moderní historie tento obraz koriguje. To ale neznamená, že mučení neexistovalo.
Existovalo a bylo součástí vyšetřovacího práva, i když nebylo použito ve všech případech. Jeho účelem bylo získání přiznání v situacích, kdy soud považoval existující důkazy za závažné, ale nedostatečné pro úplné prokázání viny. Cambridge výslovně popisuje mučení jako jeden z prostředků, jímž bylo možné získat přiznání, které mělo vysokou důkazní hodnotu.
To je možná méně spektakulární než železné panny z hororových muzeí. Pro oběť však akademická korekce legendy mnoho útěchy nepřináší. Provazy, bolest, výslech a strach nepotřebují fantazijní zařízení, aby dokázaly člověka zlomit.
Ani hranice nefungovala přesně tak, jak si ji představujeme
Dalším častým zjednodušením je obraz inkvizitora, který odsoudí člověka a okamžitě jej sám nechá upálit. Právní mechanismus byl složitější.
Církevní tribunal formálně nevykonával trest smrti. Člověka považovaného za zatvrzelého nebo opakovaného heretika mohl „předat světské moci“. Ta provedla popravu. Je to důležitý historický detail, ale morální odpovědnost tím nezmizí.
Když instituce vědomě předá člověka orgánu, o němž ví, že jej zabije, nelze tvrdit, že se smrti neúčastnila jen proto, že poslední úkon provedl někdo jiný.
Podobně bývá špatně chápáno auto-da-fé. Nešlo jednoduše o označení samotného upalování, ale o veřejný náboženský a soudní obřad, při němž byly vyhlašovány rozsudky a vykonávána veřejná pokání. Poprava mohla následovat až poté. Systém tak dokázal trest nejen vykonat, ale také jej přeměnit ve veřejnou lekci.
Kolik lidí Torquemada skutečně poslal na smrt? Poctivá odpověď zní: nevíme
Torquemadova pozdější pověst vytvořila ohromující čísla. Některé starší práce mu připisovaly mnoho tisíc nebo dokonce desetitisíce upálených. Moderní historici jsou výrazně opatrnější.
Záznamy z nejranějšího období jsou neúplné a metody počítání se liší. Současné odhady pro španělskou inkvizici v jejím mimořádně aktivním období přibližně 1480–1530 hovoří řádově o tisících, nikoli o fantastických desetitisících poprav. Ani toto číslo však nelze jednoduše připsat Torquemadovi osobně – období pokračovalo více než třicet let po jeho smrti.
Proto by bylo historicky nezodpovědné napsat: „Torquemada zabil přesně X lidí.“ Jeho význam se počítáním mrtvých stejně úplně nevystihne. Člověk mohl přežít a přijít o majetek. Mohl být veřejně ponížen. Mohl dostat vězení nebo jiné pokání. Jeho rodina mohla nést stigma ještě dlouho potom.
A tisíce dalších se mohly začít chovat jinak jen proto, aby nikdy před tribunálem nestály. Teror se neměří pouze hroby.
Roku 1492 už problém nebyl jen v pokřtěných Židech
Španělská inkvizice měla jurisdikci nad křesťany, nikoli nad Židy, kteří svou víru otevřeně vyznávali. A právě zde vznikl paradox.
Torquemada a další zastánci tvrdé linie tvrdili, že přítomnost židovských komunit usnadňuje conversos návrat k židovským praktikám. Pokud má stát trestat pokřtěného člověka za „judaizování“, jak může současně tolerovat souseda, který stejné rituály vykonává zcela legálně? Řešením se nestala větší náboženská svoboda. Stalo se jím odstranění židovské komunity.
Dne 31. března 1492 vydali Ferdinand a Isabela dekret, který nařizoval Židům opustit jejich království, pokud nepřijmou křest. Konečnou politickou odpovědnost nesli panovníci. Torquemada však při přípravě textu a prosazování této politiky sehrál významnou roli; Real Academia de la Historia přímo uvádí, že připravoval text dekretu.
Kolik lidí odešlo, je předmětem sporů. Moderní odhady jsou podstatně nižší než staré kronikářské údaje o statisících. Jisté je něco jiného: staletá sefardská přítomnost ve španělských zemích byla násilně rozbita a rodiny dostaly volbu mezi opuštěním vlasti a změnou víry.
„Jednota“ zněla vznešeně. Pro některé znamenala, že přestanou existovat jako oni sami
V politickém jazyce katolických monarchů nebyla náboženská uniformita samoúčelná. Měla posilovat jednotu země, poslušnost panovníkům a společný řád. Právě podobná slova však ukazují, jak snadno se může násilí skrýt za abstraktní dobro. Jednota. Bezpečnost. Pravá víra. Spása.
Ve chvíli, kdy některou z těchto hodnot prohlásíme za absolutní, člověk stojící mimo ni se může velmi rychle změnit z občana v problém.
Torquemada nepovažoval herezi pouze za soukromou chybu jednotlivce. Byla nakažlivým ohrožením dalších duší a společenského řádu. Pokud takto definujete problém, represe začne působit jako prevence. A mučení může být vydáváno za způsob, jak přivést člověka k pravdě.
Černá legenda Torquemadu přeháněla. Nemusíme ji potřebovat
Po jeho smrti vznikal obraz španělské inkvizice stále dramatičtější. Protestantská Evropa, političtí soupeři Španělska a pozdější osvícenští autoři z ní vytvářeli symbol katolického fanatismu. Torquemada se stal dokonalou tváří systému.
Moderní historici proto opravují mnoho představ: inkvizice nepopravovala každého obviněného, nepoužívala nekonečný katalog fantastických mučicích zařízení a intenzita její činnosti se během více než tří století dramaticky měnila. Nejranější období bylo podstatně tvrdší než řada pozdějších desetiletí.
Tato korekce je nutná. Ale neměla by se zaměnit za omluvu. Jestliže zjistíme, že instituce popravila méně lidí, než tvrdila propaganda jejích nepřátel, neznamená to, že se popravy nestaly. Jestliže mučení nebylo každodenní rutinou každého procesu, neznamená to, že člověk, na kterého skutečně přišlo, trpěl méně.
Historická přesnost nepotřebuje monstrum zvětšovat.
Stačí ho změřit správně.
Torquemada možná nebyl sadista. A právě v tom je jeho příběh důležitý
U některých postav série Lidské bestie lze hledat osobní požitek, kořist nebo patologickou touhu po moci. U Torquemady je mechanismus jiný.
Nemáme dobrý důvod tvrdit, že jej osobně vzrušovalo utrpení odsouzených. Jeho známý život odpovídá spíš obrazu přísného řeholníka, jenž věřil v jasné rozdělení mezi pravou víru a herezi.
Jenže přesvědčení, že člověk jedná pro dobro, nevytváří morální imunitu. Naopak. Člověk, který ví, že koná zlo, může někdy zaváhat. Člověk přesvědčený, že zachraňuje společnost, víru nebo budoucnost, dokáže v utrpení druhých vidět nutnou cenu. A instituce mu umožní tuto cenu platit cizími životy.
Bestie tentokrát nebyla jen člověk
Torquemada zemřel 16. září 1498. Inkvizice nikoli.
Existovala ještě více než tři století a postupně se měnila, hledala nové cíle, omezovala některé metody a jiné rozšiřovala. Poslední definitivní zrušení přišlo až v 19. století. Moderní Cambridge Companion právě proto varuje před představou jediné neměnné „španělské inkvizice“, která by fungovala od začátku do konce stejně.
Torquemadův odkaz ale přežil. Ne proto, že by vytvořil všechno od nuly. Pomohl vytvořit model, v němž mohl stát společně s náboženskou autoritou rozhodovat, která víra je přípustná, podezření sousedů proměnit v soudní materiál a lidské svědomí učinit předmětem vyšetřování.
A právě tady se jeho příběh potkává s mnohem modernějšími režimy. Technologie se mění. Ideologie se mění. Úřady dostávají jiná jména.
Mechanismus však bývá překvapivě podobný: nejprve se určí jediná správná pravda. Potom se vytvoří kategorie lidí, kteří ji údajně ohrožují. A nakonec vznikne instituce, která už nepotřebuje každý den nové rozhodnutí svého zakladatele.
Začne fungovat sama. Právě proto Torquemada patří mezi Lidské bestie. Ne proto, že by byl démonem stojícím u každé hranice. Ale proto, že pomáhal budovat svět, ve kterém u každé hranice stát nemusel.
Věděli jste, že...
...část Torquemadových vlastních instrukcí pro inkvizici se dochovala? Real Academia de la Historia uvádí mezi jeho díly Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición z roku 1484, jejichž rukopis je uložen ve španělském Národním historickém archivu. Díky tomu dnes můžeme sledovat nejen legendu o Torquemadovi, ale i administrativní systém, který skutečně pomáhal vytvářet.
Lidské bestie jsou edukativní historickou sérií věnovanou těm, kteří pro vlastní prospěch či uspokojení proměnili moc, vědu, víru nebo ideologii v nástroj utrpení, ponížení a likvidace druhých. Jednotlivé díly nepřipomínají jejich zločiny proto, aby pachatele oslavovaly nebo z lidské krutosti vytvářely podívanou, ale aby ukázaly, jak takové činy vznikaly a proč jim společnost nedokázala zabránit. Věříme, že jen ten, kdo pozná i temné kapitoly historie, má šanci rozpoznat okamžik, kdy se začínají opakovat.
POZNETE PŘÍBĚHY I DALŠÍCH LIDSKÝCH BESTIÍ
Zdroje: Real Academia de la Historia – Tomás de Torquemada :contentReference[oaicite:14]{index=14}; Cambridge University Press – The Cambridge Companion to the Spanish Inquisition: Introduction: Beginnings, Endings, Myths :contentReference[oaicite:15]{index=15}; Cambridge University Press – Procedures and Goals :contentReference[oaicite:16]{index=16}; Cambridge University Press – Conversos :contentReference[oaicite:17]{index=17}; Cambridge University Press – The Trial of Faith in the Spanish Inquisition :contentReference[oaicite:18]{index=18}; Real Academia de la Historia – Reyes Católicos :contentReference[oaicite:19]{index=19}; img ai generated