Letní dort Malakov: Retro klasika, která i dnes sklízí obdiv

Malakov dort je jedna z těch starých známých klasik, které si drží oblibu už celé dekády. Je nepečený, svěží a stojí na obyčejných surovinách, jež seženete skoro všude – piškotech, tvarohu, šlehačce a ovoci. U nás většinou vyhrává verze lehce zakápnutá kávou a s jahodami. Po noci v lednici pěkně změkne a druhý den se krájí skoro sám.
působí slavnostně, ale práce kolem něj není nijak složitá. Dort Krém je jemný díky spojení tvarohu, zakysané smetany a vyšlehané smetany, piškoty nasají vlhkost a ovoce dodá svěžest. Dělám ho roky v různých obměnách podle sezóny – v létě s jahodami a malinami, jindy s broskvemi nebo hroznovým vínem.
Můj tip: S kávou to nepřehánět. Piškoty mají být jen lehce zakápnuté, ne rozmočené. Malakov má vídeňskou stopu i domácí českou podobu
Malakov, někdy psaný i jako
Malakoff, má podle vídeňských gastronomických zdrojů kořeny v 19. století. Tradičně se spojuje s Vídní a s dobou po krymské válce, kdy vznikl nesoucí jméno Malakoff. Dnes ale pod tímto názvem narazíte na víc verzí. Někde jde o slavnostnější dort s bohatším krémem, jinde o lehčí dezert nepečenou variantu z piškotů a šlehačky. Recept na domácí a svěží Malakov dort
Doba přípravy: 25 minut Odležení v lednici: přes noc Počet porcí: 8 menších až 12 běžných porcí Ingredience pro přípravu 1 kelímek smetany ke šlehání 33 % 2 vaničky měkkého tvarohu 2 kelímky zakysané smetany 3 vrchovaté lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 240 g dětských piškotů 80 až 100 ml vychladlé silnější kávy 200 g jahod 100 g malin 100 g hroznového vína několik lístků máty na ozdobu Postup přípravy nepečeného Malakov dortu
1. Nejdřív si připravte
ovoce. Jahody omyjte, osušte a nakrájejte na menší kostičky. Maliny nechte vcelku a hroznové víno podle velikosti případně překrojte napůl.
2. Uvařte
kávu a nechte ji úplně vychladnout. Piškoty se jí budou jen lehce zakapávat, takže jí není potřeba moc.
3. Do mísy nalijte
smetanu ke šlehání a vyšlehejte ji do pevnější šlehačky. Nepřešlehejte ji, ať nezhrubne.
4. Do druhé mísy dejte
tvaroh, zakysanou smetanu, moučkový cukr a vanilkový cukr. Vše promíchejte do hladkého krému.
5. Do tvarohového základu pak už jen zlehka vmíchejte
vyšlehanou šlehačku. Tady vznikne jemný krém, který drží tvar, ale nepůsobí těžce. Foto se souhlasem: Lída Novotná, Připravíme si základní krém na dort.
6. Připravte si
dortovou formu nebo menší hlubší krabičku. Na dno vyskládejte první vrstvu piškotů tak, aby co nejlépe pokryly plochu.
7.
Piškoty lehce zakapejte vychladlou kávou. Opravdu jen trochu. Mají zvlhnout, ne plavat.
8. Na piškoty rozetřete část
krému a přidejte část nakrájeného ovoce. Dobře fungují hlavně jahody a pár malin, které se v krému hezky rozloží. Stejným způsobem pokračujte dál
Nepečený dort ze sušenek Lotus s karamelem: Efektní dezert bez zapnutí trouby
9. Celkem udělejte
3 vrstvy piškotů, 3 vrstvy krému a 3 vrstvy ovoce. Poslední vrstvu ovoce klidně nechte trochu upravenější, část může zůstat vcelku.
10. Hotový dort uhlaďte, přikryjte
fólií a dejte do lednice alespoň na 8 hodin, ideálně přes noc. Tohle se nevyplácí uspěchat. Foto se souhlasem: Lída Novotná, Přikryjeme folií a uložíme do lednice, ideálně na noc.
11. Druhý den dort opatrně vyjměte z formy, ozdobte
mátou a podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží bez problému do druhého dne, jen ovoce na povrchu je nejlepší čerstvé. Foto se souhlasem: Lída Novotná, Druhý den dort nazdobíme ovocem a mátou. Rady zkušené hospodyňky k receptu na Malakov dort Pokud chcete jemnější chuť, část kávy nahraďte mlékem nebo ji u dětské verze vynechte úplně. Krém nechte spíš hustější. Když je příliš řídký, dort se po rozkrojení víc rozjíždí. Nejlepší je použít dobře vychlazenou smetanu, šlehá se rychleji a lépe drží. Na ozdobu si schovejte nejhezčí kousky ovoce až nakonec, dort pak vypadá upraveněji i bez velké práce.
Nepečený dort z kompotovaných meruněk a čerstvých borůvek s krémem, který se rozplývá na jazyku
VIDEO
Dezert na poslední chvíli: Banány, mascarpone a piškoty v elegantní nepečené podobě
Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná