Kdo vyšťourá doma starý psací stroj v původním kufříku, možná právě vydělal až 15 000 Kč. Důležitá je jediná věc

Kdo by si nepamatoval to cvakání kovových ramen, cinknutí na konci řádku a vůni barvicí pásky? Řeč je o mechanických kufříkových psacích strojích, kterým v našich končinách neochvějně kralovala značka Consul. Tento elegantní přístroj byl symbolem pokroku a vzdělanosti. Psaly se na něm školní referáty, milostné dopisy, úřední podání, ale také zakázané samizdatové texty. Možná ho máte dodnes na chalupě nebo ve skříni u rodičů. Tehdy stál pár korun československých, dnes za něj sběratelé platí klidně i tři tisíce.
Zbrojovka Brno a zrod světového fenoménu
Historie těchto ikonických strojů je spjata s proslulou Zbrojovkou Brno. Ta již od 30. let vyráběla licenční stroje Remington. Po znárodnění v roce 1948 přišli českoslovenští inženýři s vlastní konstrukcí pod značkou Zeta, která se od roku 1960 transformovala do světoznámé značky Consul.
Naše kufříkové modely byly tak kvalitní a designově nadčasové, že se masivně vyvážely do západní Evropy i USA. V zahraničí se prodávaly pod nejrůznějšími obchodními názvy a dělaly skvělé jméno československému průmyslu. Naše zlaté ručičky dokázaly stvořit stroj, který byl spolehlivý, lehký a esteticky dokonalý.
Jak poznat, že držíte v ruce skutečně cenný kousek?
Než se vydáte prozkoumat krabice ve sklepě, je dobré vědět, co určuje skutečnou sběratelskou hodnotu. Klíčová je samozřejmě stoprocentní funkčnost – klávesy se nesmí zasekávat a válec musí hladce posouvat papír. Obrovským plusem je kompletnost: původní kufřík, originální návod k obsluze a čisticí kartáčky.
Velkou roli hraje také barva. Zatímco běžné šedé či béžové modely jsou velmi rozšířené, zářivé retro barvy jako červená, modrá nebo oranžová cenu okamžitě zvyšují. Naprostým svatým grálem je pak zahraniční designová ikona Olivetti Valentine z roku 1969 v zářivě červeném plastu, jejíž cena se v aukcích běžně pohybuje mezi 5 000 až 9 000 Kč.
O tom, jak silné kouzlo tyto stroje mají, svědčí i slova Eduarda Hoška, sběratele a zakladatele Muzea starožitných psacích strojů na zámku ve Valči: „Do té chvíle jsem znal jen tehdy populární Consuly, bakeliťáky červený, modrý, růžový. Ale ano, starý stroje jsem viděl ve filmech pro pamětníky, ale takhle, naživo, to byl zážitek… Zjistil jsem, že se jedná o německý psací stroj a je to vzácný sběratelský kus.“
Kolik za něj reálně dostanete a kde ho nejlépe prodat?
Na internetu sice kolují mýty, že za jakýkoliv starý kufr s psacím strojem dostanete desítky tisíc korun, realita je však střízlivější, ale stále velmi potěšující. Běžný funkční Consul se dnes prodává za 150 až 1 800 Kč. Pokud však vlastníte zachovalý model v atraktivní oranžové či červené barvě s kompletním příslušenstvím, můžete ho snadno prodat bytovému designérovi nebo sběrateli za 1 500 až 3 000 Kč. To je skvělý výsledek za věc, která by jinak skončila v popelnici.
Své vzpomínky sdílejí i sami pamětníci na internetových fórech. Jedna z diskutujících na portálu Aukro například napsala: „Měla jsem ho doma a na takovém podobném, ale starším, jsem dělala maturitní zkoušku ze psaní na stroji. Letos jsem ho prodala za 120 Kč, kolik stál tehdy, si už nepamatuju…“
Pokud takový poklad doma objevíte, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční portály jako Aukro nebo inzertní weby typu Bazoš. Krásný funkční stroj však může posloužit i jako stylová dekorace vašeho obývacího pokoje, která okamžitě upoutá pozornost každé návštěvy.
Máte i vy doma na půdě nebo ve skříni schovaný starý kufříkový psací stroj? Učili jste se na něm ještě psát, nebo na něm vaše maminka sepisovala důležité dokumenty? Pro sběratele je to svatý grál, pro vás možná hezká vzpomínka na babičku a zároveň příjemný finanční bonus.
Zdroje článku: Extrafit.cz, medium.seznam.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová