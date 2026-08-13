Sluchátka se slevou 37 % a aku vrtačka pod 500 Kč. Action právě spustil týdenní akci, která pobláznila Čechy

Kdo v těchto dnech projde kolem kterékoli z více než stovky českých prodejen Action, narazí na výlohy plné žlutých cenovek. Týdenní akce běžící od 5. do 11. srpna 2026 míchá audio, nářadí, úložné boxy, kosmetiku i první podzimní dekorace, a právě ten mix ji dělá zajímavou. Nejde o klasický výprodej zbytků. Action každý týden rotuje nabídku z portfolia šesti tisíc produktů a přidává zhruba 150 novinek. Tentokrát se do centra pozornosti dostaly dvě položky, které stojí za bližší pohled.
Sluchátka Fresh ‚n Rebel: 37% sleva, ale pozor na detaily
Sleva 37 % je reálná, pochází však z polské oficiální stránky Action, kde bezdrátová sluchátka do uší Fresh ‚n Rebel (kód 3211619) klesla z 68,95 zł na 42,98 zł. V přepočtu jde zhruba o 260 Kč.
Česká stránka u stejného produktového kódu v době naší rešerše ukazovala běžnou cenu 419 Kč bez veřejně vypsané slevy. To neznamená, že sleva v české prodejně neexistuje; Action aktualizuje ceny lokálně a doporučujeme ověřit přímo na pobočce nebo v aplikaci.
Co je ale potvrzené i na české týdenní stránce: zlevněný model Fresh ‚n Rebel přes uši za 379 Kč. Jiný produkt, jiná kategorie, ale stejná značka a stejná akce. Parametry tohoto modelu přitom nejsou špatné:
- Bluetooth 6.0 s multipointem (dva zdroje najednou)
- výdrž baterie až 65 hodin
- skládací konstrukce s otočnými mušlemi
- integrovaný mikrofon
Za necelých 250 Kč je to solidní rozpočtová volba pro každodenní poslech v MHD nebo kanceláři. Audiofilové si samozřejmě nepřijdou; chybí informace o podporovaných kodecích a nezávislé testy zvuku neexistují. Ale kdo hledá funkční Bluetooth sluchátka za cenu dvou cappuccin, tady je má.
Akušroubovák FERM za 479 Kč: co umí a co ne
Druhý tahák akce je jednoznačnější. Česká produktová stránka Action přímo uvádí akušroubovák FERM 4 V s kapacitou 1,5 Ah za 479 Kč. Žádný přepočet ze zlotých, žádná měnová gymnastika. Čtyři sta sedmdesát devět korun, česká cena.
V balení je nabíjecí kabel, sada nástavců a bitů, LED osvětlení pracovní plochy a přepínání pravého a levého chodu. Na montáž poličky, sestavení nábytku z IKEA nebo utažení šroubů na terase to stačí.
Na co nestačí? Na vrtání do betonu, do tvrdého dřeva, na pravidelnou řemeslnou práci. Čtyři volty jsou čtyři volty. Kdo potřebuje víc, může se podívat na FERM 20V sadu s akumulátorovou vrtačkou za 729 Kč, taky v Action, taky česká cena. Rozdíl 250 Kč, ale výkonnostně jiná liga.
Podle nás dává FERM 4 V smysl jako „šuplíková“ pomůcka, kterou vytáhnete dvakrát do měsíce. Za tu cenu nehrozí, že byste litovali nákupu. A kdyby přece: nepoužité zboží lze v Action vrátit do 8 dnů s účtenkou, na vady se vztahuje standardní dvouletá zákonná odpovědnost.
Co ještě stojí za pozornost, a proč právě teď
Zajímavější než samotné procento slevy je načasování. Action v jednom týdnu spojuje letní zboží, školní potřeby v rámci kampaně „Zpátky do školy“ a první podzimní dekorace. Je to přesně ten moment, kdy řetězec překlápí sezónu, a zákazníkovi nabízí důvod přijít, i když léto ještě neskončilo.
Pár praktických věcí, které se hodí vědět:
- Akce platí jen v kamenných prodejnách. Action v ČR neumožňuje online objednávky, telefonické ani e-mailové.
- Dostupnost se liší pobočku od pobočky. Zákaznický servis nedokáže centrálně ověřit, co je kde skladem. Populární položky se mohou vyprodat dřív.
- Cenový rozdíl zpětně. Pokud jste stejný produkt koupili méně než 8 dní před začátkem akce a máte účtenku, Action v ČR nabízí vrácení rozdílu v ceně.
- Síť prodejen pokrývá přes 104 míst v Česku: sedm poboček v Praze, pět v Ostravě, čtyři v Plzni, tři v Olomouci i Liberci.
Pobláznila akce Čechy? Spíš má potenciál je zaujmout
Řekněme to na rovinu: Action nezveřejňuje české prodejní statistiky ani míru vyprodání. Tvrzení o „pobláznění“ je zkratka pro to, že řetězec s více než stovkou českých prodejen a 22,7 miliony návštěv týdně napříč Evropou nabízí elektroniku a nářadí za ceny, které jinde v kamenném obchodě nenajdete. Zájem to generuje; jak velký, to ví jen pokladny.
Racionálně největší smysl dávají dvě položky: sluchátka přes uši za 244,50 Kč pro každodenní poslech a akušroubovák za 479 Kč pro příležitostné kutily. Zbytek ze 143 položek je na osobním zvážení. Kdo chce využít akci, má čas do úterý 11. srpna, ale jen v kamenné prodejně, ne z gauče.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík