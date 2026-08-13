Ani červenec, ani srpen. K moři se vyplatí vyrazit až v září, ale ne všude. Tady bývá voda stále příjemně teplá

Když jsme jednotlivá místa porovnali podle
teploty moře, počasí, délky přímého letu z Prahy a cenové výhodnosti, ukázal se poměrně velký rozdíl. Zatímco na jihu Turecka se člověk v září koupe ve vodě teplé téměř jako během hlavních prázdnin, na jihu Španělska už může být moře o několik stupňů chladnější. Samotný nápis zářijová dovolená proto ještě automaticky neznamená stejné podmínky. Antalya má v září moře téměř jako v hlavní sezoně
Pokud bychom vybírali čistě podle teploty vody,
jižní Turecko patří k nejsilnějším variantám. V Antalyi dosahuje průměrná zářijová teplota moře přibližně 27,4 °C a denní maxima se pohybují kolem 31 °C. Přímý let z Prahy trvá přibližně tři hodiny. I druhá polovina měsíce zde proto může připomínat plnohodnotné léto, pouze bez nejsilnějších červencových a srpnových veder.
Cenově má Antalya další výhodu. Na českém trhu existuje široká nabídka pobytových balíčků a all inclusive resortů, takže se nemusí vyplatit skládat cestu samostatně. Aktuální nabídky ukazují i poměrně široké cenové rozpětí, proto bychom Turecko hodnotili hlavně podle
poměru ceny, teploty moře a rozsahu služeb. Podrobněji jsme současné ceny rozebírali také v našem srovnání Egypta a Turecka na podzim. Kypr je sázka na opravdu teplou vodu
Velmi podobně dopadl
Kypr, zejména východní pobřeží kolem Protarasu a Ayia Napy. Průměrná teplota moře zde v září dosahuje přibližně 27,7 °C. Přímý let z Prahy do Larnaky zabere zhruba 3 hodiny a 25 minut. Kypr je tedy o něco vzdálenější než Kréta nebo Malta, odměnou je však skutečně teplé moře i v době, kdy se doma začíná hlásit podzim.
Cenově nemusí být Kypr vždy tak výhodný jako Turecko, ale
flexibilita termínu dokáže udělat výrazný rozdíl. Pro zářijové termíny se objevují i levnější přímé letenky. Z našeho pohledu jde o jednu z nejlepších možností pro cestovatele, kteří chtějí hlavně koupání a nechtějí riskovat chladnější vodu.
K moři se vyplatí vyrazit až v září: Na těchto místech bývá voda stále příjemně teplá.
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Kréta nabízí nejlepší kompromis Kréta není v září tak horká jako Antalya, což může být paradoxně její největší přednost. V Heraklionu má moře průměrně kolem 25,4 °C a vzduch se přes den pohybuje v příjemných horních dvacítkách. Přímým letem se z Prahy na ostrov dostanete asi za 2 hodiny a 50 minut.
Při našem průzkumu navíc vyšlo září jako jeden z cenově zajímavějších měsíců pro lety z Prahy do Heraklionu.
Kréta tak nabízí velmi dobrý poměr mezi teplým mořem, dostupností a možnostmi výletů. Pokud nechcete celý týden strávit pouze v resortu, právě ji bychom z pětice považovali za nejuniverzálnější volbu. Malta láká krátkým letem
Na
Maltě má moře v září průměrně přibližně 25,7 °C a denní teploty se drží kolem 28 °C. Velkou výhodou je cesta. Přímý let z Prahy trvá pouze přibližně 2 hodiny a 30 minut. Koupání lze navíc snadno kombinovat s Vallettou, Mdinou, výletem na Gozo nebo menšími zátokami.
Neznamená to ale automaticky nejlevnější dovolenou.
Přímé letenky na Maltu mohou být v konkrétních zářijových týdnech poměrně drahé, takže se vyplatí srovnávat více termínů. Malta nám proto vychází hlavně jako zajímavá volba pro kratší aktivní pobyt spojený s koupáním, nikoli nutně jako nejlevnější týden u moře. Costa del Sol má jednu zásadní nevýhodu
Jižní Španělsko na první pohled vypadá jako ideální zářijová destinace. Pokud ale očekáváte opravdu teplé moře,
Málaga a Costa del Sol za východním Středomořím výrazně zaostávají. Průměrná teplota vody v Málaze dosahuje v září kolem 21,8 °C, přestože vzduch může mít kolem 28 °C. Přímý let z Prahy trvá přibližně 3 hodiny a 20 minut.
Výhodou mohou být naopak levnější letenky. Aktuální vyhledávání ukazuje, že právě
září patří na trase Praha a Málaga mezi cenově zajímavější období. Pokud je ale hlavním cílem několikahodinové koupání každý den, dali bychom přednost Antalyi, Kypru, Krétě nebo Maltě. Září se vyplatí, ale destinaci je potřeba vybírat jinak než v červenci
Z našeho porovnání vychází jednoznačně
Antalya a Kypr pro nejteplejší moře, Kréta pro nejlepší celkový kompromis a Malta pro kratší cestu spojenou s poznáváním. Costa del Sol dává větší smysl lidem, kteří chtějí kromě pláže cestovat po Andalusii a nevadí jim chladnější voda.
Zároveň bychom nespoléhali na jednoduché tvrzení, že září musí být automaticky levné. Rozhoduje konkrétní týden, zavazadla, způsob stravování i to, zda kupujete celý zájezd nebo cestujete na vlastní pěst. Podobný rozdíl jsme našli také při našem srovnání
cen dovolené v Chorvatsku během září, kde se největší zlevnění u některých pobytů objevovalo až kolem poloviny měsíce. Nejlepší zářijová dovolená proto není jen otázkou země, ale hlavně správně zvoleného termínu.
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