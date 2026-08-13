Sobota vytáhne teploty až k 36 °C, pak se počasí v Česku rychle zlomí

Česko čeká velmi teplý víkend s maximy až kolem 36 °C, v neděli ale začne od severozápadu postupovat studená fronta, která přinese bouřky, déšť a na začátku týdne ochlazení i o zhruba deset stupňů. Počasí bude v nejbližších dnech nejprve určovat tlaková výše se středem nad Polskem. Po její zadní straně bude do Česka proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu, takže teploty po krátkém ochlazení znovu zamíří nad tropickou třicítku. Zlom má přijít v neděli, kdy se začne přes naše území od severozápadu nasouvat zvlněná studená fronta.
Po chladných ránech se rychle vrátí letní horko
Čtvrtek ještě přinese klidné počasí s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a bez srážek. Ráno bude většinou mezi 12 a 8 °C, v údolích může být ještě chladněji. Přes den se teploty dostanou na 25 až 30 °C, na severovýchodě zůstane zřejmě o něco chladněji. Vítr bude slabý severovýchodní, na Moravě a ve Slezsku převážně mírný.
Výrazný kontrast mezi ránem a odpolednem připomněl i průběh posledních dnů. Meteorologové zaznamenali v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor teploty kolem minus dvou stupňů. Ve stejném týdnu se přitom odpolední maxima opět blíží tropickým hodnotám. Pro plánování venkovních aktivit tak nebude stačit sledovat jen denní maximum, ale i ranní teplotu a regionální rozdíly.
Pátek a sobota budou nejstabilnější částí týdne
V pátek bude pokračovat slunečný ráz počasí, obloha zůstane většinou bez výraznější oblačnosti a srážky se nečekají. Ranní minima se budou pohybovat přibližně mezi 14 a 10 °C, odpoledne už teploty vystoupí většinou na 27 až 32 °C. Na severovýchodě může být chladněji, nejvýše kolem 26 °C. Vítr má být slabý a proměnlivý.
Sobota bude podle aktuální předpovědi nejteplejším a zároveň nejklidnějším dnem víkendu. ČHMÚ očekává jasno až polojasno a maxima většinou mezi 31 a 36 °C. Na Moravě se může přidat mírný jižní vítr, jinak ale počasí zatím nenaznačuje výraznější komplikace. Kdo chce využít víkend pro cestování, koupání nebo delší pobyt venku, právě sobota vychází z předpovědi jako nejjistější den bez deště.
Neděle přinese rozdíl mezi Čechami a jihovýchodem
Nedělní ráno ještě začne na mnoha místech jasnou oblohou. Během dne však bude od severozápadu přibývat oblačnosti, především v Čechách. Odpoledne a večer se tam mají místy objevit přeháňky a bouřky. Na jihovýchodě území může slunečné počasí vydržet déle, což se projeví i na teplotách.
Nejvyšší nedělní teploty se budou pohybovat většinou mezi 32 a 36 °C, na západě Čech ale může být už kvůli frontě výrazně chladněji, zhruba do 29 °C. Noční minima budou proti předchozím dnům vyšší, přibližně mezi 18 a 14 °C. Právě neděle tak bude dnem, kdy se počasí může regionálně rychle lišit: zatímco část Moravy a Slezska může ještě zažívat plné léto, v Čechách už poroste pravděpodobnost bouřek.
Začátek týdne ochladí, srážky ale zatím nejsou jistotou pro všechny
V pondělí už má být oblačnosti více a spolu s ní se čekají také srážky. Předpověď zatím neumožňuje přesně určit, kde zaprší nejvíc a jak významné úhrny nakonec budou. Jistější je ochlazení. Denní maxima by měla klesnout většinou na 20 až 26 °C, na východě a severovýchodě se podle aktuálního výhledu může ještě objevit teplota až kolem 28 °C.
V dalších dnech má pokračovat proměnlivější počasí s větším množstvím oblačnosti a občasnými srážkami, jejichž množství zatím nevypadá výrazně. Teploty se už nebudou držet v tropickém režimu. Přes den mají být kolem 24 °C, v noci přibližně kolem 13 °C. Taková maxima odpovídají zhruba běžným hodnotám pro polovinu srpna.
Nejpodstatnější změnou proto nebude jen samotný pokles teplot, ale i návrat nejistějšího počasí. Do víkendu bude převažovat slunce a sucho, od neděle se vyplatí sledovat aktuální vývoj fronty, hlavně v Čechách. Rozhodovat mohou hodiny i poloha konkrétního místa, protože bouřky a přeháňky se při přechodu fronty neprojeví všude stejně.