Peníze stresují dvě třetiny Čechů, odkládáme přípravu na důchodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Peníze stresují dvě třetiny Čechů, odkládáme přípravu na důchod
Rozpočty obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí byly za prvních šest měsíců roku 2026 v přebytku 60,5...
Ruské letectvo podle ukrajinského generálního štábu použilo v červenci dosud nejvyšší měsíční počet...
Vývoz vojenského materiálu z Česka v roce 2025 dosáhl rekordních hodnot. Realizované dodávky do zahraničí...
Ukrajinské vojenské jednotky během prvního roku fungování tržiště Brave1 Market objednaly vybavení za...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →