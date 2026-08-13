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Slepičí trus kompostujte měsíce, než ho dáte k paprikám. Kdo to zkrátí, přijde o kořeny i úrodu najednou

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Zdravé rostliny paprik budou s větší pravděpodobností vytvářet květy, které přilákají opylovače. Ozdravte je ptačím trusem.
Zvyšte výnos rajčat, paprik a okurek: Pomůže kombinace účinných látek

Zvyšte výnos rajčat, paprik a okurek: Pomůže kombinace účinných látek

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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