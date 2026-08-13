Fanoušci Slavie na trní. Sparta chce do svých řad přivést miláčka tribun Matěje Juráska

Matěj Jurásek přišel do Slavie jako patnáctiletý kluk z Karviné, prošel mládežnickými kategoriemi a v sezoně 2022/23 explodoval tak, že si vysloužil ligovou cenu pro objev roku. Šedesát devět ligových startů, dvanáct gólů, deset asistencí, a k tomu status hráče, se kterým se edenské tribuny identifikovaly víc než s lecjakou drahou posilou. Jenže dnes Jurásek nosí dres Norwiche, v Championship se trápí a Sparta po odchodu Lukáše Haraslína hledá křídelníka. Načasování je výbušné.
Díra na křídle, kterou Letná musí zacelit
Lukáš Haraslín odešel do saúdskoarabského Al-Fateh s bilancí, kterou bude těžké nahradit: 194 soutěžních startů, 59 gólů a 36 asistencí ve sparťanském dresu. Jen v poslední ligové sezoně dal třináct branek. Sparta se s ním rozloučila jako s jedním z klíčových hráčů éry, která přinesla návrat do Ligy mistrů.
Haraslín ale není jediný odchod. Tomáš Kuchta zamířil na hostování do varšavské Legie, ofenzivní mozaika se přeskládává. Na křídlech zůstávají Birmančević, Alcócer, Mercado nebo Grimaldo, jenže Sparta má před sebou náročný podzim; ligová fáze Evropské ligy startuje 16. září, los proběhne 28. srpna. Rotace bez kvalitního křídelníka navíc je risk, který si Letná nemůže dovolit.
V tomhle kontextu dává zájem o Juráska sportovní smysl. Ne jako náhrada Haraslína čísly (to by bylo nereálné očekávání), ale jako sázka na hráče, který české prostředí zná, umí v něm produkovat a potřebuje restart.
Proč zrovna Jurásek bolí Slavii víc než kdokoli jiný
Mezi pražskými „S“ proběhlo v historii 28 přímých přestupů. Většina spadá do starších dekád, kdy rivalita neměla dnešní intenzitu sociálních sítí a fanouškovských komunit. V moderní éře jsou takové přesuny mimořádně vzácné a vždycky vyhrocené.
Srdjan Plavšić po konci smlouvy ve Spartě podepsal Slavii, a sparťanské tribuny mu to dodnes nezapomněly. Lukáš Vácha se slávistickou minulostí zamířil opačným směrem na Letnou. Každý takový případ vyvolal vlnu emocí, která dalece přesáhla sportovní logiku.
U Juráska by ale šlo o něco silnějšího. Není to hráč, který ve Slavii strávil rok a půl jako cizinec na kontraktu. Je to odchovanec od roku 2018, kluk, který v Edenu vyrostl, dostal šanci a proměnil ji v ligové ocenění. Pro část slávistické veřejnosti by jeho sparťanský dres představoval symbolickou ránu srovnatelnou s málokterou jinou posilou.
Co se Juráskovi stalo v Anglii
Norwich koupil Juráska v lednu 2025 na dlouhý kontrakt do roku 2030 a přidělil mu prestižní desítku. Částku kluby nezveřejnily, české mediální odhady se pohybovaly kolem 176 milionů korun. Očekávání byla vysoká. Realita je zatím jiná.
Za Norwich odehrál ve všech soutěžích 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. V samotné Championship osmnáct startů a nula branek. Tři faktory vysvětlují propad:
- Fyzická adaptace. Už po příchodu trenér mluvil o individuálním kondičním plánu. Championship je brutálně fyzická soutěž a Jurásek na její intenzitu nebyl připraven.
- Zranění. V únoru 2026 přišlo kostní zranění s výpadkem devět až deset týdnů, které přerušilo období, kdy se podle trenéra Philippa Clementa konečně zlepšoval.
- Konkurence a systém. Norwich neměl důvod tlačit nepřipraveného hráče do sestavy za každou cenu. Dlouhý kontrakt signalizuje víru v potenciál, ne nutnost okamžitého výkonu.
Clement navíc v červenci 2026 veřejně prohlásil, že Norwich nechce prodávat hráče prvního týmu. To neznamená, že je přestup nemožný, ale naznačuje to, že případný obchod by spíš mohl mít podobu hostování s opcí než přímého transferu.
Jak reálný je celý scénář
Důležitá poznámka: ve veřejně dohledatelných oficiálních kanálech Sparty ani Norwiche není k 13. srpnu 2026 potvrzení jakéhokoli jednání. Žádná nabídka, žádné oznámení. Pracujeme s neoficiální mediální informací, ne s hotovým obchodem.
Co ale mluví pro reálnost scénáře:
- Sparta má konkrétní potřebu na křídle a omezený čas; přestupové okno se uzavírá a ligová fáze EL klepe na dveře.
- Jurásek v Norwichi nehraje a potřebuje minuty. Sám při odchodu ze Slavie říkal, že chce „hrát a sbírat minuty“. Sparta mu může nabídnout české prostředí, evropské zápasy a reálnou šanci na sestavu.
- Jurásek není hráčem Slavie. To snižuje právní i symbolickou bariéru přímého transferu mezi rivaly; jde o obchod s anglickým klubem, ne o přestup přes ulici.
- I z Norwiche byl Jurásek v červenci 2026 nominován do české reprezentace. Návrat do pravidelného rytmu ve Spartě by jeho pozici v národním týmu posílil.
Proti stojí Clementovo veřejné prohlášení o neochotě prodávat, kontrakt do roku 2030 a potenciálně vysoká cena opce, pokud by Norwich trval na částce blízké původní investici.
Co by to znamenalo pro pražské derby
Pokud by Jurásek oblékl sparťanský dres, edenské tribuny by to vzaly osobně. Ne jako běžný příchod posily z ciziny, ale jako gesto. Racionální argumenty o mezistanici v Norwichi, o kariérní logice, o potřebě herního vytížení, to všechno by v den prvního derby ustoupilo jedinému obrazu: odchovanec Slavie v rudém dresu Sparty.
Z pohledu Letné jde ale o něco prozaičtějšího. Jurásek je levonohý křídelník, který v českém prostředí fungoval na vysoké úrovni, stojí pravděpodobně méně než srovnatelná zahraniční posila a zná ligu i její tempo. Není to bomba proti Slavii. Je to pokus levněji zacelit díru po Haraslínovi hráčem, který má co dokazovat. A hráč, který má co dokazovat, bývá na hřišti nebezpečnější než spokojená hvězda.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl