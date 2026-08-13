Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V minulých týdnech prošel územím východní Asie tajfun Dolphin, který se do historie zapíše jako jedna z nejničivějších bouří posledních let, která oblast zasáhla. V článku se dozvíte v čem byl tento tajfun tak výjimečný.
Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž

Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž

Zdroj: 123rf
Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu budou poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
O víkendu budou poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení

Následující víkend se dočkáme dlouho očekáváných srážek. Na Česko míří studená fronta, která by mohla...

Přinášíme přehled, kolik vody ještě zbývá v českých přehradách
Přinášíme přehled, kolik vody ještě zbývá v českých přehradách

Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají...

Jak dlouho vydržíme s vodou? Podívejte se, kolik jí ještě zbývá v českých přehradách
Jak dlouho vydržíme s vodou? Podívejte se, kolik jí ještě zbývá v českých přehradách

Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají...

Do Česka přichází poslední extrémně horké dny tohoto léta
Do Česka přichází poslední extrémně horké dny tohoto léta

Z hlediska výskytu mimořádně vysokých teplot je letošní léto zcela výjimečné. Poslední vlna extrémních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.