Východní Asie se vzpamatovává z historické bouře. Tajfun Dolphin prokázal extrémní výdrž

Bouře, která se postupem času přeměnila v tajfun Dolphin se začala vytvářet v Tichém oceánu již 26. července. K extrémnímu zesílení této bouře pomáhal především velmi teplý oceán, jehož teplota dosahovala až 30 °C. Ten posloužil jako zásobárna energie pro utvoření systému tropické cyklóny. Překvapivá byla především rychlost, kterou se vyšplhala bouře do nejvyšší 5. kategorie Saffir-Simpsonovy stupnice, kdy už bouři můžeme nazývat supertajfun. K tomu totiž došlo během pouhých 36 hodin mezi 28. a 29. červencem.
Saffir-Simpsonova stupnice
Jedná se o mezinárodně platnou stupnici, která hodnotí sílu tropických bouří (cyklón). Jednotlivé kategorie jsou na ní určovány podle maximální rychlosti stálých větrů v bouři
1. kategorie - 119 až 153 km/h => Mírné škody na střešních krytinách, stromech a nezajištěných objektech
2. kategorie - 154 až 177 km/h => Značné škody, rozsáhlé výpadky proudu, poškozená okna a střechy
3. kategorie - 178 až 208 km/h => Devastující škody, narušená statika budov, výpadky služeb na týdny
4. kategorie - 209 až 251 km/h => Katastrofické škody, likvidace menších staveb, neobyvatelnost pobřeží
5. kategorie - 253 a více km/h => Úplná destrukce infrastruktury, extrémní devastace, dlouhodobá evakuace
Nejprve tajfun Dolphin dorazil mezi 31. červencem a 2. srpnem k jižním japonským ostrovům Okinawa a Kjúšú. Zde přinesl silný vítr a vlnobití. Působil komplikace v dopravě, poškodil četná elektrická vedení a zastavil leteckou dopravu. Díky včasnému varování japonských úřadů, však nedošlo k maximálním možným škodám.
Postupně se tajfun přesouval až k asijské pevnině na východní čínské pobřeží. Tam dorazil 9. srpna v plné síle a začal páchat významné škody. Vzhledem k jeho síle musely čínské úřady evakuovat přes 1 milion lidí, kteří žijí v dráze průchodu tajfunu. Jen ve městě Wen-čou muselo být dočasně přemístěno zhruba 900 tisíc obyvatel.
Uzavřeny byly veškeré přístavy, včetně toho v Šanghaji, zastaveny byly trajekty mířící do oblasti a dočasně přestaly jezdit vlaky. Zároveň bylo zrušeno na 1500 letů. Tajfun s sebou přinesl extrémní vítr, vlnobití a srážky. Historické centrum Šanghaje dokonce bylo zaplaveno.
Z tajfunu Dolphin dělá historickou bouři jeho životnost. Většina tropických bouří se rozpouští při pobřeží a nepostupuje hlouběji do vnitrozemí. Jakmile se totiž bouře dostává nad pevninu, tak ztrácí zdroj vody a postupně mizí. Díky své rychlosti postupu a rozsahu však tajfun Dolphin měl dostatek energie, aby mohl postupovat dále na pevninu. Dokonce se mu podařilo dostat až 1000 km od pobřeží.
Obr. 1: Záplavy v Číně (ilustrační foto)
Na pevnině spustil tajfun velké množství půdních sesuvů, extrémně se zvýšila vodnost vodních toků a některé vodní přehrady hlásily stav vysokého ohrožení. Na některých meteorologických stanicích byly naměřeny historicky nejvyšší úhrny srážek, které dosahovaly až 700 mm za den. Kvůli tajfunu Dolphin musel být vydán poplach kvůli bleskovým povodním i ve vnějších částí hlavního města Pekingu.
Tajfun Dolphin se do historie zapíše svojí silou a dobou trvání. Od vzniku bouře po její rozpuštění uplynulo 15 dní, což je trojnásobek životnosti běžných tropických bouří. Zároveň urazil neuvěřitelných 6000 km. Hlavním dopadem tajfunu jsou především ekonomické škody, protože díky současným technologiím a systémům včasného varování došlo k minimálním obětem na životech.
I když jsme schopni škody po tropických bouřích snižovat, v současném oteplujícím se světě bude docházet ke vzniku tropických bouří podobného rozsahu stále více častěji a právě jejich zvyšující se počet bude do budoucna jednou z našich velkých výzev. Pokud vás zajímá více, jak se počasí vyvíjí jinde ve světě, můžete sledovat naše mapy počasí, které vám vždy dají nejaktuálnější přehled.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz