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Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice

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Dennívýzva
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Primátorem Třince na Frýdecko-Místecku se stal Marian Plucnar ze sdružení Volte Třinec, které ve městě vyhrálo volby. Hlasovalo pro něj 16 z 27 zastupitelů.
Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice

Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice

Zdroj: Statutární město Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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