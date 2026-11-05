Primátorem Třince se stal Marian Plucnar. Město povede menšinová koalice

Statutární město se zhruba 34 tisíci obyvateli povede menšinová koalice, kterou tvoří vítěz voleb Volte Třinec spolu s KDU-ČSL a s uskupením Společně pro Třinec. Má 12 hlasů. Mariana Plucnara ve volbě čtyřmi hlasy podpořili členové Osobností pro Třinec.
Po volbách se ve městě vytvořily dva politické bloky, tím druhým je dvojblok Nezávislých Třinec s hnutím ANO, který má 11 hlasů.
„Myslím si, že důvěra tady je. My důvěřujeme i opozici a věřím tomu, že najdeme shody v programech a že diskuse se čím dál tím víc bude vést ve věcné rovině,“ řekl po zvolení Plucnar.
Za prioritu nového vedení města označil bezpečnost. „Ale je to opravdu bezpečnost, která je velmi, velmi široká. To znamená, je to od výstavby chodníků, zklidnění dopravy i řešení pokud možno bezdomovectví,“ řekl primátor.
Adam Kurzok za Osobnosti pro Třinec řekl, že nemůžou slíbit, že budou menšinovou koalici podporovat celé čtyři roky. „Ale měli jsme spoustu jednání ohledně programových priorit a oni nás přesvědčili o tom, že jsme hlasovali pro důvěru téhle koalici,“ řekl Kurzok. Dodal, že Osobnosti nezískaly tolik důvěry voličů, aby se v tuto chvíli cítily na to být v koalici.
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Plucnar řekl, že původní záměr byl jiný a jako první volbu chtěli vytvořit koalici s ANO a KDU-ČSL. Pak ale vznikl blok ANO a Nezávislých. „Přece jenom styl komunikace Nezávislých nám nevyhovoval a brali jsme, že tudy cesta nevede. A hledali jsme cesty jiné. Zároveň jsme nechtěli být pokračováním úplně stejné cesty jako v minulosti. Ale já se opírám opravdu o solidnost, o jednání, které bude konstruktivní a které povede k tomu, kam chceme město směřovat, a tam máme velké programové průniky,“ řekl Plucnar.
Místo dosavadních čtyř bude mít primátor pět náměstků. Tři z nich ale budou neuvolnění, což znamená, že za výkon funkce nebudou dostávat plný plat. V předchozím období byl ze čtyř náměstků neuvolněný jeden.
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Uvolněnými náměstkyněmi primátora byly zvoleny Ewa Troszok a Ingrid Staszková (obě Volte Třinec). Neuvolněnými náměstky se stali Pavla Golasowská, Wiesław Wania (oba KDU-ČSL) a Robin Lotko (Společně pro Třinec, člen ODS). Z nich jedině Golasowská byla náměstkyní i dřív. Devítičlennou radu doplnili Dominika Kosová (Společně pro Třinec, členka TOP 09), Milan Matlák a Přemysl Zbončák (oba Volte Třinec).
Slezské město léta vedly Osobnosti pro Třinec v čele s dlouholetou starostkou a později primátorkou Věrou Palkovskou. Ta už letos nekandidovala a uskupení přišlo o více než dvě třetiny z předchozích 13 mandátů. V minulém volebním období byly s Osobnostmi na radnici v koalici KDU-ČSL a Společně pro Třinec.