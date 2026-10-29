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Třinec by měla vést menšinová koalice Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec

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Třinec by měla vést menšinová koalice, kterou budou tvořit vítěz voleb Volte Třinec spolu s KDU-ČSL a uskupením Společně pro Třinec. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice 12 mandátů a bude spoléhat na podporu dalších zastupitelů.
Třinec by měla vést menšinová koalice Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec

Třinec by měla vést menšinová koalice Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec

Zdroj: město Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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