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Většinu ČR zasáhnou v pondělí silné bouřky. I nadále platí riziko vzniku požárů

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Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili dnes meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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