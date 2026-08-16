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Devět Toyot za tři dny. V Hradci Králové řádí zloději, zřejmě jde o cizince

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Až osmiletý pobyt za mřížemi hrozí zlodějům, kteří během tří dnů v Hradci Králové ukradli devět aut značky Toyota RAV 4. Jak uvedla mluvčí královéhradecké policie Magdaléna Vlčková, policisté nyní již vědí, že osm aut bylo převezeno do Polska.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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