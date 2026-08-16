Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Dobrovolníci v Královéhradeckém kraji budou i nadále čistit řeku Orlici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řeky nejsou smetiště. To je název projektu, který bude Královéhradecký kraj podporovat i nadále. V rámci něj dobrovolníci každoročně pomáhají s čištěním koryta a přilehlých břehů řeky Orlice od různého odpadu.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Většinu ČR zasáhnou v pondělí silné bouřky. I nadále platí riziko vzniku požárů
Většinu ČR zasáhnou v pondělí silné bouřky. I nadále platí riziko vzniku požárů
Devět Toyot za tři dny. V Hradci Králové řádí zloději, zřejmě jde o cizince
Devět Toyot za tři dny. V Hradci Králové řádí zloději, zřejmě jde o cizince

Až osmiletý pobyt za mřížemi hrozí zlodějům, kteří během tří dnů v Hradci Králové ukradli devět aut značky...

V Hradci přibude dalších 16 kamenů zmizelých. Připomenou židovské obyvatele
V Hradci přibude dalších 16 kamenů zmizelých. Připomenou židovské obyvatele

Ve stotisícovém Hradci Králové v pondělí 17. srpna přibude dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných...

Už 1,5 milionu. Hradecké koupaliště Flošna přivítalo jubilejní návštěvnici
Už 1,5 milionu. Hradecké koupaliště Flošna přivítalo jubilejní návštěvnici

Koupaliště Flošna v Hradci Králové prošlo už 1,5 milionu návštěvníků. Jubilejním návštěvníkem se stala...

FOTO: Žáci v Malšově Lhotě zahájí školní rok v novém. Úprav se dočkalo i okolí
FOTO: Žáci v Malšově Lhotě zahájí školní rok v novém. Úprav se dočkalo i okolí

Žáci Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě zahájí nový školní rok ve zrekonstruovaných prostorách....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.