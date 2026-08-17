Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Dánsko je nejšťastnější země světa. České děti zaostávají, máme se inspirovat dánskou výchovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Dánsku dostávají děti do ruky nůž, rozdělávají oheň a šplhají po stromech vysoko nad hlavy dospělých. Výzkum ukazuje, že právě tohle buduje odolnost, kterou jim bezpečné hřiště nedá.
Dánsko je nejšťastnější země světa. České děti zaostávají, máme se inspirovat dánskou výchovou

Dánsko je nejšťastnější země světa. České děti zaostávají, máme se inspirovat dánskou výchovou

Zdroj: Foto: Picryl
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
El Niño z roku 1877 způsobilo hladomor, který zabil miliony lidí. NOAA varuje, že verze 2026 může být stejně silná
El Niño z roku 1877 způsobilo hladomor, který zabil miliony lidí. NOAA varuje, že verze 2026 může být stejně silná
Jižně od Grónska se oceán ochlazuje, zatímco zbytek planety vaří. Satelity zachytily, jak slábne proud, který Evropě dodává teplo
Jižně od Grónska se oceán ochlazuje, zatímco zbytek planety vaří. Satelity zachytily, jak slábne proud, který Evropě dodává teplo

Jižně od Grónska leží oblast, která se navzdory globálnímu oteplování ochlazuje. Nová studie ukazuje, proč,...

Mezi Zemí a Magellanovou galaxií proletěl objekt, který váží jako tři Měsíce. Z hvězdy vzniknout nemohl. Zbývá jediné vysvětlení
Mezi Zemí a Magellanovou galaxií proletěl objekt, který váží jako tři Měsíce. Z hvězdy vzniknout nemohl. Zbývá jediné vysvětlení

Noc z 18. prosince 2019 přinesla hodinový záblesk hvězdy ve Velkém Magellanově oblaku. Podle jedné studie...

Vedra nad 35 °C v Česku nejsou nová. Nová je jejich četnost: za 60 let se počet tropických dnů zvýšil 40násobně
Vedra nad 35 °C v Česku nejsou nová. Nová je jejich četnost: za 60 let se počet tropických dnů zvýšil 40násobně

V šedesátých letech zaznamenaly české meteorologické stanice dohromady 17 dnů s teplotou nad 35 °C. O půl...

Fúze ani solární panely na celé planetě nestačí. Studie modeluje, co udělá AI s energetickými zásobami Země
Fúze ani solární panely na celé planetě nestačí. Studie modeluje, co udělá AI s energetickými zásobami Země

Při tříprocentním růstu spotřeby se zásoby energie počítají na staletí. Stačí přejít na patnáct procent a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.