Elektrikář varuje Čechy: než pojedete na dovolenou, nevypínejte spotřebiče. Riskujete tím vyřazený alarm i zkažené potraviny

Sbalit kufry a cvaknutím vypnout v bytě všechno, co jde, zní jako jistota, že se účet za elektřinu ani nehne. Jenže pár zařízení byste takhle odpojovat neměli. U některých si tím totiž zaděláte na nepříjemné překvapení hned po návratu domů. A ta opravdová úspora se schovává jinde, než kde ji většina lidí hledá.
Nabíječky žerou nejmíň, šetřete jinde
Zamknout za sebou dveře ještě neznamená, že se spotřeba zastaví. Bojler, samostatný mrazák i drobná elektronika, kterou necháte v pohotovostním režimu, odebírají proud pořád, ať jste doma, nebo daleko na dovolené. Většina lidí přitom před odjezdem obíhá hlavně nabíječky a drobné přístroje, jenže právě ty spotřebují ze všeho nejmíň.
Peníze se schovávají u velkých spotřebičů, které něco ohřívají nebo chladí. Nejvíc energie spolyká elektrický bojler, klimatizace, tepelné čerpadlo nebo druhá lednice, kterou necháte běžet naprázdno. „Odpojování nabíječek a vypínání elektroniky smysl má,“ říká Lukáš Kaňok, který v Kalkulátoru.cz vede energetickou sekci. Největší rezervy ale podle něj drží přístroje s vysokým příkonem.
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Než začnete přenastavovat celou domácnost, zvažte, jak dlouho budete pryč. Na prodloužený víkend nemá cenu obcházet spotřebiče, protože úspora nepokryje ani námahu s opětovným rozjezdem. U dovolené na dva nebo tři týdny je to jinak. To už dává smysl obejít všechno, co jede v jednom kuse, a u nejnáročnějších přístrojů stáhnout výkon dolů.
Bojler a lednice: tady se šetří nejvíc
Bojler dohřívá vodu pořád dokola, i když z něj nikdo neodebere ani kapku. Chystáte-li se pryč na delší dobu, přepněte ho do prázdninového režimu, nebo mu ohřev úplně zastavte podle návodu ke svému modelu. Čím déle doma teplou vodu nikdo nepotřebuje, tím zbytečnější je držet ji horkou.
U ledničky záleží na tom, co v ní zůstane. Druhý prázdný spotřebič nebo samostatný mrazák klidně vypněte a odmrazte. K odpojení hlavní ledničky sáhněte, teprve když z ní zmizí poslední potravina. Pak ji zevnitř vysušte a dvířka nechte na skulinu, jinak se uvnitř rychle uchytí plíseň. Když ji vyklidit nechcete, přepněte ji na prázdninový režim kolem 12 až 15 °C. Trvanlivé potraviny vydrží a spotřeba lednice znatelně klesne.
Přečtěte si také: Konec solárních panelů v Česku. Tohle řešení nepotřebuje sluneční svit a je o 70 % levnější Nejvíc energie během dovolené spolykají bojler a lednice, u nich se proto vyplatí přepnout na prázdninový režim. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co s jednotlivými spotřebiči udělat, shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Co udělat Na co si dát pozor Bojler Přepnout do prázdninového režimu, nebo ohřev na pár dní zastavit podle návodu Dohřívá vodu pořád dokola, i když z něj nikdo neodebere ani kapku Hlavní lednice Přepnout na prázdninový režim kolem 12 až 15 °C Odpojit až po vyklizení poslední potraviny, vnitřek vysušit a dvířka nechat na skulinu, jinak hrozí plíseň Druhá lednice nebo samostatný mrazák Vypnout a odmrazit Týká se prázdného spotřebiče Router vypnete, a s ním i alarm
Právě tady se plošné vypínání může vymstít. Router se tváří jako obyčejná krabička, jenže přes něj často jede zabezpečení celého bytu. Pokud přes něj běží kamery, alarm nebo prvky chytré domácnosti, jeho odpojením shodíte i je. A to přesně ve chvíli, kdy je nejvíc potřebujete, protože jste pryč.
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Sami odborníci se přou, jestli router nechat běžet. Bez chytrých zařízení má jeho vypnutí i své plusy, protože prázdná zapnutá síť dává čas případným útočníkům a přepětí z bouřky ho může poškodit. Jakmile ale přes router hlídáte domov kamerami nebo alarmem, nechte ho zapnutý.
Hlavního jističe se ani nedotýkejte
Někdo to před odjezdem vezme zkratkou a cvakne hlavní jistič, ať má naprostý klid. To je ovšem cesta k pořádnému nepořádku. Bez proudu se zastaví mrazák i lednice, takže vás po návratu přivítá rozmrazené a zkažené jídlo. Vypnete tím i fotovoltaiku a další systémy, které mají běžet nonstop.
Většího nepřítele než účet za elektřinu přitom máte v létě v bouřce. Blesk nemusí udeřit přímo do domu, stačí přepětí v okolním vedení a citlivá elektronika je zničená. Televizor, počítač, mikrovlnnou troubu i žehličku proto před odjezdem odpojte od sítě, nebo je aspoň zapojte přes ochranu proti přepětí. A než zamknete, nechte svítit jedno dvě světla na časovači, ať dům nepůsobí opuštěně.
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Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/elektrospotrebice-pred-dovolenou-jak-a-proc-je-(ne)vytahovat-ze-zasuvky/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/elektrina-jak-usetrit-uspora-dovolena-klimatizace-chlazeni-mrazak-svetla/, https://www.chip.cz/tipy-triky/vypinate-wi-fi-router-pri-odjezdu-na-dovolenou-tohle-jsou-duvody-proc-byste-meli, https://www.epet.cz/jak-usetrit-za-energie-behem-dovolene-doprejte-prazdniny-i-spotrebicum/, https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/43370-pred-odjezdem-na-dovolenou-nevypinejte-router-lednici-ani-hlavni-jistic.html
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