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Kdo má doma tenhle keramický kachlík z kuchyně po babičce, ať ho neodstraňuje. Sběratelé za původní kusy dávají i 80 000 Kč

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Rekonstrukce staré kuchyně obvykle začíná u obkladů. Kladivo, pár úderů a letité kachlíky mizí v kontejneru, aby uvolnily místo moderní bílé ploše. Občas ale mezi nimi zůstává kousek, který má...
Kdo má doma tenhle keramický kachlík z kuchyně po babičce, ať ho neodstraňuje. Sběratelé za původní kusy dávají i 80 000 Kč

Kdo má doma tenhle keramický kachlík z kuchyně po babičce, ať ho neodstraňuje. Sběratelé za původní kusy dávají i 80 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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