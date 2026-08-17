Kdo má doma tenhle keramický kachlík z kuchyně po babičce, ať ho neodstraňuje. Sběratelé za původní kusy dávají i 80 000 Kč

Rekonstrukce staré kuchyně obvykle začíná u obkladů. Kladivo, pár úderů a letité kachlíky mizí v kontejneru, aby uvolnily místo moderní bílé ploše. Občas ale mezi nimi zůstává kousek, který má u sběratelů překvapivě vysokou cenu. Vyplatí se proto podívat se pozorněji, než se pustíte do bourání.
Ne každý starý kachlík je poklad
Nadšení hledačů pokladů je potřeba hned zkraje trochu zchladit. Většina obkladů z pozdějších desetiletí, tedy hladké bílé kusy z osmdesátých let nebo béžové čtverce s drobným květem v rohu, sběratele neláká. Takové obkládačky se vyráběly ve velkých sériích a dnes se prodávají po hrstech za pár korun.
Cenu drží starší a bohatě zdobené kusy. Zájem míří hlavně na keramiku z doby kolem roku 1900, na ruční malbu a na výrazný ornament. Pokud babiččina kuchyně nebo světnice ukrývá kachlová kamna či obklad z období secese, může jít o poctivou starožitnost.
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O ceně nejvíc rozhoduje, jestli výzdobu nanášela lidská ruka, nebo stroj. Každý ručně malovaný kachel vypadá trochu jinak a právě za tuhle neopakovatelnost kupci připlácejí. Sběratelé si všímají jemných tahů štětce, přechodů barev a drobných nepravidelností, které sériová výroba nezvládne.
Druhým vodítkem je stáří a sloh. Nejvíc se cení secese s vlnitými liniemi a květinovými motivy, hledané je i pozdější art deco. Roli hraje také zachovalost. Sběratel je na stav nekompromisní, takže naprasklá glazura nebo ulomená hrana stlačí hodnotu klidně na polovinu. Nejvíc proto utrží kachlík, který přečkal desítky let bez úhony a se stále sytými barvami. U kachlových kamen navíc platí, že celý komplet je cennější než samotná dvířka nebo pár volných kachlů.
Značka RAKO dělá rozdíl
Zkušený kupec nejdřív obrátí kachlík naruby. Na rubu totiž bývá výrobní značka a právě ta umí cenu prudce zvednout. Nejznámější tuzemské jméno je RAKO z Rakovníku, dřívější knížecí lichtenštejnské továrny na keramiku.
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Že nejde o tuctovou firmu, dokládají pražské stavby. Keramické obklady RAKO zdobí schodiště a foyer Obecního domu, jedné z nejvýznamnějších secesních budov v hlavním městě, a najdete je i v proslulé kavárně hotelu Imperial. Hodnotu žene nahoru také spojení s konkrétním autorem. Na sběratelském fóru se třeba objevila secesní kamna z dnes zaniklé dílny v Ivančicích, jejichž vzor měl podle prodejce navrhnout sám Alfons Mucha.
Kolik za původní kusy sběratelé platí
Konkrétní částky se odvíjejí od toho, co přesně doma máte. Jednotlivé zdobené secesní kachlíky se ve starožitnictvích prodávají za několik set korun za kus, prvorepubliková keramika značky RAKO umí atakovat i několik tisíc.
Skutečné peníze ale leží v celých kamnech. Odborně rozebraná secesní kachlová kamna z přelomu století nabízel jeden prodejce za 45 000 korun a kompletní starožitná kamna se v inzerátech běžně objevují v řádu desítek tisíc korun. Za zachovalý secesní kus žádají prodejci nezřídka mezi 60 000 a 80 000 korunami a u opravdu mimořádných nebo rozměrných historických kamen padají i částky přes sto tisíc. Jde ovšem o ceny, které si účtují sami prodávající, takže je berte spíš jako orientační strop než jako jistý výdělek. Právě proto se za původní kusy může platit i 80 000 korun.
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Orientační ceny podle typu kusu shrnuje přehled:
Typ kusu Za kolik se nabízí Jednotlivý zdobený secesní kachlík několik set korun za kus Prvorepubliková keramika RAKO i několik tisíc korun Odborně rozebraná secesní kamna kolem 45 000 korun Kompletní starožitná kachlová kamna desítky tisíc korun Zachovalá secesní kamna 60 000 až 80 000 korun Mimořádné nebo rozměrné historické kusy přes sto tisíc korun Než sáhnete po kladivu
Než starou kuchyni zbavíte posledních kachlíků, věnujte jim chvíli. Vyfoťte přední stranu i značku na rubu a porovnejte vzor s nabídkami na aukčních portálech. Jakmile máte podezření na starožitnost, nechte kus posoudit ve specializovaném aukčním domě nebo u znalce.
Poškozený kachlík ztrácí u sběratelů podstatnou část hodnoty, pár minut prohlídky před bouráním se proto vyplatí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S každým poškozením hodnota klesá, takže s cenným kusem zacházejte opatrně a celý komplet nikdy nerozdělujte. Ze staré babiččiny kuchyně se tak může vyklubat nečekaný přivýdělek pár tisíc korun navíc.
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Zdroje: https://aukro.cz/stranka/pruvodce-jak-zjistit-hodnotu-starozitneho-porcelanu, https://www.rako.cz/cs/o-nas/predstaveni-spolecnosti/klenoty-znacky-rako, https://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/secesni-kachlova-kamna-prodam-21223, https://dum.bazos.cz/inzeraty/starozitna-kamna/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachlov%C3%A1_kamna, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachel, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/porcelan-thun-sberatelstvi/